Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan 'konser' iddialarına yanıt!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan 'konser' iddialarına yanıt!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘konser zorunluluğu’ iddiaları hakkında Sinan Burhan’a özel açıklama yaptı. Çerçioğlu, “Zorla insanları nasıl konsere götüreceğim? Dünkü konser kalabalıktı, bugünkünün de kalabalık olacağını bildikleri için yalan söylüyorlar” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘Belediye personeli ve çalışanların konsere zorla götürüldüğü’ iddiaları hakkında tv100’de yayımlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk olan Sinan Burhan’a özel açıklama yaptı.

“YALAN SÖYLÜYORLAR”

Çerçioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Zorla insanları nasıl konsere götüreceğim? Elimizde çetele mi var? Dünkü konser kalabalıktı, bugünkünün de kalabalık olacağını bildikleri için yalan söylüyorlar.

Bütün konserlerimizde personelimize katılım için mesaj atıyoruz. 30 Ağustos’u kutlamak isteyen herkes gelir.”

