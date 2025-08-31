BIST 11.288
Sekiz ilçede 32 saatlik su kesintisi uygulanacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sekiz ilçede 32 saatlik su kesintisi uygulanacak

İzmir'de isale hattındaki arıza nedeniyle sekiz ilçede zorunlu su kesintisi yapılacak. İZSU 32 saat su verilmeyeceğini açıkladı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamada, Menemen ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza meydana geldiği ve bu nedenle su kesintisi yapılacağı belirtildi.

8 ilçede sular kesilecek

Kesinti kapsamında Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinin tamamına, Karabağlar, Menemen ve Konak'ın ise bazı mahallelerine 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında toplam 32 saat su verilmeyecek.

Açıklamada, onarımın tamamlanmasının ardından arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen düzeye gelmesinde gecikmeler yaşanabileceği, kullanım yoğunluğu sebebiyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinin ardından farklılık gösterebileceği ifade edildi.

