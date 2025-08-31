Öğrencilere siyah deri ayakkabı tartışması! Bakanlıktan açıklama geldi, öğrenciler aynı model ayakkabı mı giyecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı genelge ile bu yıl okullardaki kıyafet serbestliği son buldu. 18 milyon öğrenciye siyah ayakkabı zorunluluğu getirileceği iddia edildi, bakanlık açıklama yaptı.

Yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2026-2027 öğretim döneminde siyah renkli ayakkabı giymeye başlayacağına ilişkin haberlere, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri açıklık getirdi. NTV'de yer alan habere göre Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok" dedi.

Peki konu gündeme nasıl geldi?

Konuyu gündeme getiren Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) yöneticileri. Dernek yöneticileri, öğrenci ayakkabıları ile ilgili hazırladığı raporu Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan bir toplantının ardından yetkililere sundu. "Deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocuk gelişimine olumlu katkılarıyla" ilgili rapor sunan dernek yönetimi, olumlu yanıt alamadı.

AYAKKABICILAR DERNEĞİ ÖNERİ SUNDU

TASD, deri ve kösele tabanlı ayakkabı için öneri sunarken, sahte ayakkabı pazarının büyümesini gerekçe gösterdi. Derneği'nin raporuna göre sahte veya çakma ayakkabı pazarı son 10 yılda 20 milyondan 200 milyon çifte çıktı. Derneğe göre, bu pazarın büyümesinde en büyük etkenlerden biri de okullardaki serbest kıyafet uygulaması oldu. Derneğin verilerine göre "global spor ayakkabısının payı toplam ayakkabı ithalatının yüzde 55'ine ulaştı. 5 yıl önce 25 milyon çift global markalı ayakkabı ithal edilirken bu sayı 76 milyona ulaştı."

Derneğin, bu isteğiyle genelde spor ayakkabıları tercih eden öğrenci kitlesini hedef aldığı anlaşılıyor. Derneğin, okula giden öğrencilere deri ve kösele tabanlı ayakkabı giydirmeyi kabul ettirse bile, okul dışında bu gençlerin yine spor ayakkabı giymesine nasıl engel olacağı net değil.

Dernek, sahte spor ayakkabıların sağlık üzerindeki olumsuz etkisini savunurken de "Spor ayakkabıları özellikle çakmaları çocukların ayak gelişimini olumsuz etkiliyor. Yumuşak tabanlı olan bu ayakkabılar taban düzlüğünden, içe ve dışa basmaya kadar birçok konuda sağlık sorununa yol açıyor." tezini gündeme getiriyor.

MARKA YARIŞI İDDİASI

TASD Başkanı Berke İçten yaptığı açıklamada, "Okullarda ayakkabı kuralının olmamasının öğrenciler arasında marka yarışına neden olduğunu, bunun hem çocuklar hem de velileri zor durumda bıraktığını da" savunuyordu. Berke'nin yaptğı açıklamaya göre, "Çocukların gelişimi için en uygun ayakkabı modeli, yeni yayımlanacak tebliğde yer alacak."

BAKANLIK ÖNERİYE SICAK BAKMADI

Bu açıklama karşın, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin bu görüşmelerde öneriye sıcak bakmadıklarını ilettikleri belirtiliyor. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok" dedi.