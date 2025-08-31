BIST 11.288
Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Boğaziçi Üniversitesinin Sarıyer'deki yerleşkesinde kafede bir kişi, 15 yaşındaki kızı silahla vurduktan sonra intihar etti. Üniversiteden yapılan açıklamada "Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili üniversitemiz gerekli işbirliğini yerine getirmektedir." denildi.

Üniversitenin Sarıyer'deki yerleşkesinde bir kafede 2 kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, kafede yerde yatar vaziyetteki A.K. (20) ve 15 yaşındaki H.Ö'ye müdahale etti ancak 2 genç de yaşamını yitirdi.

H.Ö. ile A.K. arasında gönül ilişkisi olduğunu tespit eden polis, gençler arasında sabah saatlerinde tartışma çıktığını, H.Ö'nün ilişkiyi sonlandırmak istediğini, A.K'nin bu sebeple olay yerine gelerek silahla H.Ö'ye ve kendisine ateş ettiğini belirledi.

Üniversiteden açıklama

Boğaziçi Üniversitesinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili üniversitemiz gerekli işbirliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

