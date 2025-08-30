BIST 11.288
DOLAR 41,14
EURO 48,08
ALTIN 4.561,39

Apple App Store’daki en popüler 10 sosyal medya uygulaması sizi adım adım izliyor

|
Apple App Store’daki en popüler 10 sosyal medya uygulaması sizi adım adım izliyor

VPN hizmeti sağlayıcısı Surfshark tarafından yapılan araştırma, Apple App Store’daki en popüler 10 sosyal medya uygulamasının konum izinlerini ortaya koydu.

Apple App Store’daki en popüler 10 sosyal medya uygulaması sizi adım adım izliyor - Resim: 1

Elde edilen sonuçlara göre, birçok platform kullanıcılarından geniş çapta veri talep ediyor.

19
Apple App Store’daki en popüler 10 sosyal medya uygulaması sizi adım adım izliyor - Resim: 2

KONUM VERİLERİ NEDEN BU KADAR KRİTİK?

Akıllı telefonların topladığı konum verileri iki kategoriye ayrılıyor: genel konum (yalnızca bulunduğunuz bölgeyi gösteren) ve hassas konum (GPS, Bluetooth ve IP adresi üzerinden kesin koordinatları belirleyen). Surfshark CTO’su Donatas Budvytis, hassas konum bilgilerinin en değerli kullanıcı verileri arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi:

29
Apple App Store’daki en popüler 10 sosyal medya uygulaması sizi adım adım izliyor - Resim: 3

“Bu verilerle kişilerin rutinleri, davranış kalıpları ve alışkanlıkları çıkarılabilir; hatta bu bilgiler reklamcılıktan siyasi manipülasyona kadar pek çok amaçla kullanılabilir.”

39
Apple App Store’daki en popüler 10 sosyal medya uygulaması sizi adım adım izliyor - Resim: 4

EN ÇOK VERİ TOPLAYAN X

 

Araştırmaya göre 8 sosyal medya uygulaması hassas konum bilgisi talep ediyor. 

49