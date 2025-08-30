Apple App Store’daki en popüler 10 sosyal medya uygulaması sizi adım adım izliyor
VPN hizmeti sağlayıcısı Surfshark tarafından yapılan araştırma, Apple App Store’daki en popüler 10 sosyal medya uygulamasının konum izinlerini ortaya koydu.
Elde edilen sonuçlara göre, birçok platform kullanıcılarından geniş çapta veri talep ediyor.
KONUM VERİLERİ NEDEN BU KADAR KRİTİK?
Akıllı telefonların topladığı konum verileri iki kategoriye ayrılıyor: genel konum (yalnızca bulunduğunuz bölgeyi gösteren) ve hassas konum (GPS, Bluetooth ve IP adresi üzerinden kesin koordinatları belirleyen). Surfshark CTO’su Donatas Budvytis, hassas konum bilgilerinin en değerli kullanıcı verileri arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi:
“Bu verilerle kişilerin rutinleri, davranış kalıpları ve alışkanlıkları çıkarılabilir; hatta bu bilgiler reklamcılıktan siyasi manipülasyona kadar pek çok amaçla kullanılabilir.”
EN ÇOK VERİ TOPLAYAN X
Araştırmaya göre 8 sosyal medya uygulaması hassas konum bilgisi talep ediyor.