Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! 15 gün kala bomba iddia

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 15 Eylül'deki Kurultay davasına kadar şimdiye kadar gösterdiği tavrını sürdüreceği, mahkemenin vereceği karara uyacağı öne sürüldü.

CHP'nin 15 Eylül'de görülecek olan kurultay davası yaklaşırken dikkat çeken bir iddia öne sürüldü. tv100’deki Başak Şengül ile Doğru Yorum programına katılan Sinan Burhan, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklardan edindiği bilgileri aktardı.

"TEK BİR CÜMLE"

Burhan Kurultay'a ilişkin edindiği bilgileri şu sözlerle aktardı:

“Kemal Bey mutlak butlan ve mahkeme ile ilgili aylardır tek yorum yapmadı. Mahkemede davacı pozisyonunda da değil. Algı sanki dava açmış gibi. Kara propaganda davaya sebep olan değişimciler. Yakın çevresine de 22 aydır mahkeme ile ilgili bir tek cümle yorumda bulunmadı.

‘’HAYIR DEME ŞANSI YOK’’

15 Eylül’e kadar da bu tavrı sürecek. Mahkeme kararına uyacak. Mutlak butlan olursa açıkladığı gibi hayır deme şansı yok. Hakarete varan sosyal medya ve medya lincine rağmen diyalog kapısını kapalı tutmayacak.”

