Taraftarı heyecan sardı! Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Sıcak saatler olacak

Süper Lig'de Galatasaray konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 3-1 yendi. Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen sarı kırmızılı ekibi Şampiyonlar Ligi öncesi uyardı. Dilmen'in "48 saat içinde sıcak saatler olacak. Ben Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu’nu alma ihtimalini yüksek görüyorum" şeklindeki sözleri taraftarı heyecanlandırdı.

Galatasaray Süper Lig’de fırtına gibi esmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlarken, Davinson Sanchez, Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin golleriyle kazanmayı bildi. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen maçın ardından HT Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu. İşte Rıdvan Dilmen gündem olan o yorumları…

Rıdvan Dilmen, "Galatasaray'da ana konumuz orta saha. Şampiyonlar Ligi geliyor, maçlar çok zor. Sara-Lemina-Lucas üçlüsünden başka şansı yok. Başka şansın yok. Oyunun başındaki gibi Liverpool'la falan baş edemezsin. Çift santrforla baş edemez. Icardi’nin milli maç arasından sonra 75 dakika oynayacak güçte olacağına inanmıyorum. Bu da takımın savunmasını hem de hücum aksiyonunu aksatır." ifadelerinde bulundu.

Dilmen "Fenerbahçe'yle Galatasaray arasında uzun yıllara varan özellikle son yıllarda sertleşen resmi sitede dahil olmak üzere ki Eray bey de bir tweetten bahsediyor bilmiyorum. Ahlak ve ahlaksızlık kelimesi çok kolay kullanılacak kelimeler değildir. Fenerbahçe için de, Eray Yazgan için de geçerlidir. Kerem konusunu ahlaka bağlamak doğru değildir. Ben kendisine de bir şey anlatayım. Galatasaray tarihinin en büyük başarılarından biri Mustafa hocayla yarı final oynadı. Monaco’yu eleyip yarı finale çıktı. Biz Fenerbahçe’yle şampiyonluğa oynuyoruz. Beşiktaş ve Galatasaray da oynuyor, acayip bir yarış. Galatasaray maçı ertelemek istedi, rakibi biziz(Fenerbahçe). Bizim kulübümüz kabul etti ve Galatasaray yarı finale kaldı. Biz de ahlak dersi falan vermedik, biz yapmamız gerekeni yaptık." dedi.

Dilmen "48 saat içinde sıcak saatler olacak. Ben Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu’nu alma ihtimalini yüksek görüyorum. Duyumum yok, sadece açıklamaları okudum ve Hakan’ın paylaşımını gördüm. Kontratı da 2027’de bitecek. Galatasaraylı. Dik duruyor kendisi de söylüyor. Galatasaray'a da çok faydalı olur Hakan." ifadelerinde bulundu.

Bu açıklamaların ardından sosyal medya resmen yıkıldı. Galatasaray taraftarları gece yarısı Hakan Çalhanoğlu için yorumlarda bulunurken, transfer ihtimali sonrası taraftarları heyecan kapladı.