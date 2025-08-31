BIST 11.288
Ünlü mekanın sahibine silahlı saldırı: 'Başıma 1 milyon dolar ödül koydular'

Beyoğlu'nun ünlü işletmelerinden Çiçek Bar'ın sahibi Sezai Gülmez, dün Sarıyer Uskumruköy’de silahlı saldırıya uğradı.

Karaköy Esnaflar Derneği eski başkanı ve Beyoğlu'nun ünlü mekanlarından Çiçek Bar'ın sahibi olan Sezai Gülmez, dün ailesiyle birlikte tatile çıkmaya hazırlanırken silahlı saldırıya uğradı. 

'BENİ ÖLDÜRENE 1 MİLYON DOLAR ÖDÜL VERİLECEKMİŞ'

Saldırıda Gülmez’in şoförü Enes Dağın bacağından yaralandı. Sezai Gülmez, uzun süredir bir suç örgütü ile husumet yaşadığını ifade ederek,

“Husumetli olduğum şahıslar vardı. Duyduğuma göre, beni öldürene 1 milyon dolar ödül verilecekmiş” bilgisini verdi. Öte yandan Gülmez’in daha önce de iş yerinde silahlı saldırıya uğramak üzereyken, saldırganın yakalandığı anlaşıldı.

