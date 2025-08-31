BIST 11.288
Parkta oyun oynayan iki küçük çocuğun başına gelenler çok korkunç

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir parkta 2 çocuğu darbeden şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi'nde Yusuf K. (53), çocuk parkında oyun oynayan 8 yaşındaki Ömer E. ile 6 yaşındaki Ömer E.I'yı henüz bilinmeyen nedenle darbetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 2 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ömer E'nin sol omzunda kırık olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Yusuf K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

