Nilperi Şahinkaya anne acısı yaşıyor! Nilperi Şahinkaya'nın annesinin hastalığı bakın neymiş

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Şahinkaya mesajında, "Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın annesi hayatını kaybetti.

Nilperi Şahinkaya, kanserle mücadele ettiği bilinen annesi Meltem Vural için sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Şahinkaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum, anneciğim."

