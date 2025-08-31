BIST 11.288
Yeni adli yıl yarın başlayacak! Kritik davalara devam edilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeni adli yıl yarın başlayacak! Kritik davalara devam edilecek

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi. 2025-2026 adli yılı yarın başlıyor.Yeni adli yılın başlamasının ardından kamuoyunca önemli görülen davalara devam edilecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğinin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi.

Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtayda da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı.

Yeni adli yıl, yarın Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak.

Ankara'daki önemli davalar

Yeni adli yılın başlamasının ardından kamuoyunca önemli görülen davalara devam edilecek.

Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı kamu kurumlarında yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlenmesine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 134 sanık, 12 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın görülmesine 15 Eylül'de, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan Berat Çingay'ın yargılanmasına ise 19 Eylül'de devam edilecek.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski hakim Yaşar Akyıldız'ın davası ile Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ve Muhammed Savaş Demir'in, hastalık taşıyan köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirerek bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davrandıkları iddiasına ilişkin davaların duruşması 30 Eylül'de görülecek.

Ayrıca, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanmasına da 20 Ekim'de devam edilecek.

