Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, terör örgütü bağlantıları sebebiyle mal varlıklarının dondurulması kararlaştırılan iki kişinin liste bilgileri güncellendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" başlıklı bölümünde yer alan iki kişiye ait bilgiler güncellendi.

Karar hükümleri, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek.