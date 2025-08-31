BIST 11.288
DOLAR 41,14
EURO 48,08
ALTIN 4.561,39
HABER /  GÜNCEL

Varlıklarının dondurulması kararlaştırılan iki kişinin liste bilgileri güncellendi

Varlıklarının dondurulması kararlaştırılan iki kişinin liste bilgileri güncellendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, terör örgütü bağlantıları sebebiyle mal varlıklarının dondurulması kararlaştırılan iki kişinin liste bilgileri güncellendi.

Abone ol

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" başlıklı bölümünde yer alan iki kişiye ait bilgiler güncellendi.

Karar hükümleri, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Siber suçlarla mücadele kapsamında 10 günde 198 kişi yakalandı
Siber suçlarla mücadele kapsamında 10 günde 198 kişi yakalandı
Kolombiya İsrail'e karşı adım attı: "Filistin halkının acılarına kayıtsız kalamayız"
Kolombiya İsrail'e karşı adım attı: "Filistin halkının acılarına kayıtsız kalamayız"
Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçındaki hakem kararlarına tepki
Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçındaki hakem kararlarına tepki
Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! 15 gün kala bomba iddia
Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! 15 gün kala bomba iddia
Yeni adli yıl yarın başlayacak
Yeni adli yıl yarın başlayacak
Nilperi Şahinkaya anne acısı yaşıyor! Nilperi Şahinkaya'nın annesinin hastalığı bakın neymiş
Nilperi Şahinkaya anne acısı yaşıyor! Nilperi Şahinkaya'nın annesinin hastalığı bakın neymiş
Yeni adli yıl yarın başlayacak! Kritik davalara devam edilecek
Yeni adli yıl yarın başlayacak! Kritik davalara devam edilecek
Taraftarı heyecan sardı! Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Sıcak saatler olacak
Taraftarı heyecan sardı! Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Sıcak saatler olacak
Ünlü mekanın sahibine silahlı saldırı: 'Başıma 1 milyon dolar ödül koydular'
Ünlü mekanın sahibine silahlı saldırı: 'Başıma 1 milyon dolar ödül koydular'
Parkta oyun oynayan iki küçük çocuğun başına gelenler çok korkunç
Parkta oyun oynayan iki küçük çocuğun başına gelenler çok korkunç
35 yaşındaydı... Sakarya'da sokakta infaz edildi! Saldırı anı kamerada
35 yaşındaydı... Sakarya'da sokakta infaz edildi! Saldırı anı kamerada
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun fındık toplarken görüntülendi
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun fındık toplarken görüntülendi