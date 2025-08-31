BIST 11.288
DOLAR 41,14
EURO 48,08
ALTIN 4.561,39
HABER /  SPOR

Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçındaki hakem kararlarına tepki

Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçındaki hakem kararlarına tepki

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Abone ol

Bakır, yaptığı açıklamada, Galatasaray karşılaşmasındaki hakem kararlarının camialarında büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğunu aktardı.

Ofsayt gerekçesiyle iki gollerinin verilmediğine dikkati çeken Bakır, şunları kaydetti:

"İlk golün tartışmalı milimetrik ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi, yarı otomatik sistemde kötü grafiker imzası taşımaktadır. Öte yandan hakemin oyuncularımıza tutumu, spor kamuoyunca açıkça görülmüş, birçok pozisyonda fauller görmezden gelinmiş, Çaykur Rizespor aleyhine çok kolay düdükler çalınmıştır. 'Gri' olarak adlandırılan pozisyonların rakip lehine değerlendirilmesi takımımızın saha içi mücadelesini düşürmüş, kolay fauller ile oynamamıza müsaade edilmemiştir. Çok şey istemiyoruz. Sahada mücadele eden futbolcularımızın emeğine saygı bekliyoruz."

"Derin hayal kırıklığı oluşturmaktadır"

Hasan Yavuz Bakır, bu durumun hakemlerin Anadolu takımlarına karşı tarafsızlığına olan güveni ciddi biçimde zedelediğini savunarak, şunları ifade etti:

"Futbolun temel değerleri arasında olan eşitlik ilkelerinin sahada uygulanmadığı bir maç, sporun ruhuna zarar vermektedir. Hakemlerin tutumları sorgulanmadıkça, bu güven kaybının derinleşmesi kaçınılmaz görünmektedir. MHK'ye lig başında 'Görünen köy kılavuz istemez.' atasözünü hatırlatıyor, yaşananların üstünü örtmemesini, aksi taktirde bu gidişatın baş sorumlusu olacaklarının altını çizmek isteriz. Unutulmamalıdır ki hakemlerin verdiği kararlar sadede Çaykur Rizespor camiasına zarar vermeyecek, futbolun güven duygusunun yıkılmasına neden olacaktır. Son yıllarda kulübümüz aleyhine verilen yanlış ofsayt kararları, 'saç traşı', 'ayak topuğu dikeni' gibi sebeplerle VAR'dan iptal edilen gol kararları ve MHK'nin görmezden gelmesi camiamızda derin hayal kırıklığı oluşturmaktadır."

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! 15 gün kala bomba iddia
Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! 15 gün kala bomba iddia
Yeni adli yıl yarın başlayacak
Yeni adli yıl yarın başlayacak
Nilperi Şahinkaya anne acısı yaşıyor! Nilperi Şahinkaya'nın annesinin hastalığı bakın neymiş
Nilperi Şahinkaya anne acısı yaşıyor! Nilperi Şahinkaya'nın annesinin hastalığı bakın neymiş
Yeni adli yıl yarın başlayacak! Kritik davalara devam edilecek
Yeni adli yıl yarın başlayacak! Kritik davalara devam edilecek
Taraftarı heyecan sardı! Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Sıcak saatler olacak
Taraftarı heyecan sardı! Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Sıcak saatler olacak
Ünlü mekanın sahibine silahlı saldırı: 'Başıma 1 milyon dolar ödül koydular'
Ünlü mekanın sahibine silahlı saldırı: 'Başıma 1 milyon dolar ödül koydular'
Parkta oyun oynayan iki küçük çocuğun başına gelenler çok korkunç
Parkta oyun oynayan iki küçük çocuğun başına gelenler çok korkunç
35 yaşındaydı... Sakarya'da sokakta infaz edildi! Saldırı anı kamerada
35 yaşındaydı... Sakarya'da sokakta infaz edildi! Saldırı anı kamerada
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun fındık toplarken görüntülendi
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun fındık toplarken görüntülendi
ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
Okul yolundaki karın ağrıları kaygının beden dili olabilir!
Okul yolundaki karın ağrıları kaygının beden dili olabilir!
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan 'konser' iddialarına yanıt!
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan 'konser' iddialarına yanıt!