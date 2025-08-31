Futbolcu Fabian Castillo'nun eşi Ojeda Avila silahla kuyumcu soydu...

Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor formasını terleten Fabian Castillo'nun eşi Ojeda Avila, silahlı soygun ile kuyumcu dükkanı soymaktan dolayı tutuklandı. Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Avila, Kostra Rika'ya iade edildi.

Abone ol

Trabzonspor'da 2016-18 yılları arasında toplam 48 maça çıkan Fabian Castillo'nun 28 yaşındaki eşi Ojeda Avila, Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bültenle Kolombiya'da yakalandı.

KUYUMCU SOYGUNUNA KARIŞTI

Avila'nın 2017 yılında Kosta Rika'da gerçekleştirilen bir dizi kuyumcu soygununa karıştığı iddia edildi. Kosta Rika makamları ise ülkede ağırlaştırılmış soygun ve suç ortaklığıyla suçlanan Avila'nın Kolombiya'dan iadesini talep etti.

CASTİLLO'NUN PAYLAŞIMLARI BULUNMASINDA ETKİLİ OLDU

Kosta Rika basınında yer alan haberlere göre eski Trabzonsporlu Castillo'nun Kolombiya'da bulunduğu dönemde sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar, eşinin yerinin tespit edilmesinde kilit rol oynadı. Güvenlik kaynaklarına göre Castillo'nun paylaştığı görseller ve konum etiketleri, Avila'nın Kolombiya'daki konumunun bulunmasını sağladı.

FABİAN CASTİLLO KİMDİR?

Fabián Castillo (d. 17 Haziran 1992), Kolombiyalı futbolcudur. Categoría Primera A ekiplerinden Deportivo Cali'de forma giymektedir.

4 Ağustos 2016'da Trabzonspor, Castillo'yu 6 aylığına 3 milyon dolar karşılığında transfer ettiğini ve oyuncunun satın alma opsiyonununun 2017 ocak ayına sonuna kadar kullanılmak üzere oyuncunun performansına göre 1 ila 1,5 milyon dolar olacağını açıkladı. Trabzonspor 7 Ocak 2017'de gereken meblayı Dallas kulübüne ödeyerek Castillo'nun tüm haklarını satın aldı. Castillo, Trabzonspor forması ile ilk resmî maçına Kasımpaşa SK karşısında çıktı ve bu maçı Trabzonspor 2-0 kazandı.

2016-2017 sezonunun ilk yarısı boyunca hiçbir maçta gol atamayan Castillo, Trabzonspor'daki ilk gollerini (2 gol) 29 Ocak 2017'de oynanan Trabzonspor-Gaziantepspor maçında attı. Trabzonspor'un yeni stadı olan Medical Park Stadyumu'nda oynanan ilk resmî maç özelliğini taşıyan bu maçı Trabzonspor 4-0 kazandı. Bu maçta Fabián Castillo'nun attığı ilk gol, Medical Park Arena'da atılan ilk resmî gol olarak tarihe geçti.