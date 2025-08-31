Adana'da kiracılarını öldüren çiftin evi yandı

Adana'nın Kozan ilçesinde kiracılarını darbederek öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan çiftin evi, yangın nedeniyle hasar gördü.Abone ol
Savruk Yaylası'nda 29 Ağustos'ta Hüseyin Başak'ın sopayla darbedilerek öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Y.R. ve eşi N.R'ye ait 2 katlı müstakil evde gece saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kundaklama sonucu çıktığı öne sürülen yangın nedeniyle ikamette hasar oluştu. Alt katta oturan kiracıları Hüseyin Başak'ı kavga sırasında sopayla darbederek öldürdükleri gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan Y.R. ve eşi N.R. tutuklanmıştı.