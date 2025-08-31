BIST 11.288
DOLAR 41,14
EURO 48,08
ALTIN 4.561,39
HABER /  GÜNCEL

Kredi kartı borcu olana kötü haber! 90 gün sonrası icra ve faiz kapıda

Kredi kartı borcu olana kötü haber! 90 gün sonrası icra ve faiz kapıda

Kredi kartı borcunu üst üste 3 ay ödemeyenler için yasal takip süreci başlıyor. Bankaların izlediği adımlar, borçlunun karşılaşacağı yaptırımlar ve olası çözüm yolları merak ediliyor. Bu süreçte banka nasıl bir yol izliyor? Borçlu kara listeye alınıyor mu? İşte detaylar...

Abone ol

Türkiye’de kredi kartı kullanımı her geçen gün artarken, borçların ödenmemesi de ciddi bir sorun haline geliyor. Özellikle artan faizler ve günlük harcamalardaki yükseliş, vatandaşların borçlarını zamanında ödemekte zorlanmasına yol açıyor. Peki, kredi kartı borcu 3 ay boyunca ödenmezse ne olur?

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye’de milyonlarca kişi kredi kartı kullanıyor ve borçlarını düzenli ödeyemeyenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Peki bu gecikmelerde bankalar nasıl bir yol izliyor? Süreçler nasıl işliyor?

İlk 1 Ay Gecikme: Banka, borçluya hatırlatma ve ihtar mesajları gönderiyor.

2. Ay Gecikme: Gecikme faizi işletilmeye başlanıyor ve ödeme yapılmazsa idari takip ihtimali gündeme geliyor.

3. Ay Gecikme: Borç hâlâ ödenmezse yasal takip süreci başlıyor. Bu süreçte banka avukatları devreye giriyor, borçluya icra takibi açılabiliyor.

Bu aşamanın ardından kişi kara listeye alınarak kredi notu ciddi şekilde düşüyor. Bankalarla çalışmak zorlaşıyor, kredi ve kredi kartı başvurularında genellikle ret cevabı geliyor.

Kredi kartı borcunu 3 ay boyunca ödememek, sadece icra takibiyle değil, uzun vadede finansal hayatı zorlaştıracak sonuçlarla da karşılaşmayla karşı karşıya kalınıyor. Uzmanlar, borcunu ödeyemeyenlerin bankalarıyla iletişime geçerek taksitlendirme ya da yapılandırma talep etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da kiracılarını öldüren çiftin evi yandı
Adana'da kiracılarını öldüren çiftin evi yandı
MEB'den siyah ayakabı zorunluluğu hakkında açıklama geldi! Resmileşti mi?
MEB'den siyah ayakabı zorunluluğu hakkında açıklama geldi! Resmileşti mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e geldi
Denizli'de feci kaza! 6 kişi yaralandı...
Denizli'de feci kaza! 6 kişi yaralandı...
Bakan Göktaş açıkladı: İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım desteği sürecek
Bakan Göktaş açıkladı: İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım desteği sürecek
Muğla'da motosiklet kazası! Sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'da motosiklet kazası! Sürücüsü hayatını kaybetti
Uzmanlar uyardı! İnternette "mucize" adıyla satılan ürünlere dikkat
Uzmanlar uyardı! İnternette "mucize" adıyla satılan ürünlere dikkat
Balıkesir'de yeni deprem oldu! AFAD açıkladı
Balıkesir'de yeni deprem oldu! AFAD açıkladı
Muğla'da korkunç kaza! Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü...
Muğla'da korkunç kaza! Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü...
Varlıklarının dondurulması kararlaştırılan iki kişinin liste bilgileri güncellendi
Varlıklarının dondurulması kararlaştırılan iki kişinin liste bilgileri güncellendi
Siber suçlarla mücadele kapsamında 10 günde 198 kişi yakalandı
Siber suçlarla mücadele kapsamında 10 günde 198 kişi yakalandı
Kolombiya İsrail'e karşı adım attı: "Filistin halkının acılarına kayıtsız kalamayız"
Kolombiya İsrail'e karşı adım attı: "Filistin halkının acılarına kayıtsız kalamayız"