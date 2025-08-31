BIST 11.288
DOLAR 41,14
EURO 48,08
ALTIN 4.561,39
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Türkiye'nin 5G'ye geçeceği tarih belli oldu! Mobil internet hızı en az 10 kat artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin 16 Ekim'de gerçekleştirileceğini belirterek, 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerin 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak" dedi.

Abone ol

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 5G ihale ilanının bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Böylece 5G teknolojisinin hayata geçmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir eşiğin daha aşıldığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"5G ihalesini 16 Ekim'de gerçekleştireceğiz ve 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerimiz 5G hizmeti sunmaya başlayacak. Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. 30 Nisan 2029'dan itibaren işletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5'ini BTK'ye ödeyecek, yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar geçerli olacak."

"İhale için şartname bedeli 1 milyon lira"

Uraloğlu, ihaleye yalnızca Türkiye'de halihazırda GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan işletmecilerin katılabileceğini belirterek, sürecin mevcut işletmecilerle ilerleyeceğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, ihalelere ilişkin şu ayrıntıları paylaştı:

"700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacaklar. İşletmeciler, frekans ücretini üç eşit taksitte ödeyebilecek. İhale için şartname bedeli ise 1 milyon lira olarak belirlendi."

İhale, 16 Ekim'de yapılacak

Uraloğlu, mevcut mobil şebeke yetkilendirmelerinin 30 Nisan 2029'da sona ereceğini vurgulayarak, bu tarih itibarıyla mevcut yetkilendirmelerin sonlanacağını ve bu tarihten sonra işletmecilerin altyapı ve hizmetleri, yeni yapılacak ihale kapsamında sunulacak yetkilendirme rejimine tabi olacaklarını bildirdi.

İşletmecilerin, tekliflerini 9 Ekim'den itibaren sunabileceklerini, son başvuru tarihinin ise 16 Ekim saat 09.30 olduğunu belirten Uraloğlu, ihalenin aynı gün saat 10.30'da BTK Merkez Binası'nda gerçekleştirileceğini kaydetti.

"Mobil internet hızımız en az 10 kat artacak"

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda büyük önem taşıdığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak. Ayrıca makine tipi haberleşme özellikleri sayesinde üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacak. 5G altyapısında yerlilik ve millilik oranları da artırılacak. Yüzde 60'a varan oranda yerli ürün, yüzde 30'a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Pınar Altuğ bikinili fotoğrafına gelen 'donsuz çıkın ortalığa' yorumuna sessiz kalamadı
Foto Galeri Pınar Altuğ bikinili fotoğrafına gelen 'donsuz çıkın ortalığa' yorumuna sessiz kalamadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de can kaybı 63 bin 459'e çıktı
Gazze'de can kaybı 63 bin 459'e çıktı
İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya Erzurum'da Şefika Teyze'yi ziyaret etti
İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya Erzurum'da Şefika Teyze'yi ziyaret etti
Gazze'de açlık nedeniyle ölümlersürüyor! Bir kız çocuğu hayatını kaybetti
Gazze'de açlık nedeniyle ölümlersürüyor! Bir kız çocuğu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'in en büyük gazetesi için yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'in en büyük gazetesi için yazdı
Şanghay zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Şanghay zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Beşiktaş'ta temizlik personeli çöpte bebek cesedi buldu
Beşiktaş'ta temizlik personeli çöpte bebek cesedi buldu
Futbolcu Fabian Castillo'nun eşi Ojeda Avila silahla kuyumcu soydu...
Futbolcu Fabian Castillo'nun eşi Ojeda Avila silahla kuyumcu soydu...
Kredi kartı borcu olana kötü haber! 90 gün sonrası icra ve faiz kapıda
Kredi kartı borcu olana kötü haber! 90 gün sonrası icra ve faiz kapıda
Adana'da kiracılarını öldüren çiftin evi yandı
Adana'da kiracılarını öldüren çiftin evi yandı
MEB'den siyah ayakabı zorunluluğu hakkında açıklama geldi! Resmileşti mi?
MEB'den siyah ayakabı zorunluluğu hakkında açıklama geldi! Resmileşti mi?
Denizli'de feci kaza! 6 kişi yaralandı...
Denizli'de feci kaza! 6 kişi yaralandı...
Bakan Göktaş açıkladı: İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım desteği sürecek
Bakan Göktaş açıkladı: İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım desteği sürecek