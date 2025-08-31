Pınar Altuğ bikinili fotoğrafına gelen 'donsuz çıkın ortalığa' yorumuna sessiz kalamadı
Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde yoga videosuyla çok konuşulmuştu. Son olarak eşi Yağmur Atacan ile birlikte çekildiği fotoğrafı 'yaz bitmesin' notuyla sosyal medyada paylaşan Pınar Altuğ, bir kişinin "donsuz çıkın ortalığa" yorumuna sessiz kalamadı.
Çocuklar Duymasın'daki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti. Sosyal medyada ilişkileriyle sık sık gündeme gelen ünlü çift yine dikkat çekti.
Yoga yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ yine olay olmuştu. Bir takipçisinden gelen 'Yağmur bey kıskanmıyor mu acaba?' sorusuna Altuğ, "Neden kıskansın ki!" yanıtını vermişti.
Pınar Altuğ bu sefer de eşiyle tatil pozunu paylaştı. Altuğ, Yağmur Atacan ile birlikte yer aldığı romantik fotoğrafı ''Yaz bitmesin'' notuyla yayımladı.
Ancak oyuncuya gelen yorumların bazıları dikkat çekti. Kimi Altuğ'u "Yaz bitmesin" dediği için eleştirdi kimi ise bikinili pozdan rahatsız oldu.