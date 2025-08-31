BIST 11.288
Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Aşağıçerçi köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi. Alevler ve duman geniş alanda etkili olurken, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Rüzgar ve arazi şartları ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Resim: 0

Vali Arslan, gazetecilere, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "Şimdilik bir tahliye söz konusu değil. Yangın rüzgarın da etkisiyle yukarı bölgeye doğru ilerliyor. Gerek iş makineleri gerek itfaiye ekipleriyle yoğun şekilde çalışmamız sürüyor." dedi.

Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Resim: 1

