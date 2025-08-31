BIST 11.288
DOLAR 41,14
EURO 48,08
ALTIN 4.561,39
HABER /  DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Pakistan ile KKTC arasında ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu, bu konudaki dayanışmayı takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Abone ol

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti - Resim: 0

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan'ın ticaret, enerji, savunma sanayisi ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin, Pakistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, bu konuda sergilenen dayanışmayı takdirle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırım politikasını genişletmek istediğini, Türkiye'nin bu soykırıma karşı Pakistan ile aynı çizgide durduğunu, Pakistan'la eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Suriye'nin birliği ile toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü tutum ve eylemin karşısında konumlandıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti - Resim: 1

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı.

İlgili Haberler
Şanghay zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
BU FOTO GALERİYE BAKIN
32 saatlik su kesintisi vatandaşı perişan etti! Bidonlarla çeşme başında beklediler
Foto Galeri 32 saatlik su kesintisi vatandaşı perişan etti! Bidonlarla çeşme başında beklediler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin 5G'ye geçeceği tarih belli oldu! Mobil internet hızı en az 10 kat artacak
Türkiye'nin 5G'ye geçeceği tarih belli oldu! Mobil internet hızı en az 10 kat artacak
Gazze'de can kaybı 63 bin 459'e çıktı
Gazze'de can kaybı 63 bin 459'e çıktı
İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya Erzurum'da Şefika Teyze'yi ziyaret etti
İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya Erzurum'da Şefika Teyze'yi ziyaret etti
Gazze'de açlık nedeniyle ölümlersürüyor! Bir kız çocuğu hayatını kaybetti
Gazze'de açlık nedeniyle ölümlersürüyor! Bir kız çocuğu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'in en büyük gazetesi için yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'in en büyük gazetesi için yazdı
Şanghay zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Şanghay zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Beşiktaş'ta temizlik personeli çöpte bebek cesedi buldu
Beşiktaş'ta temizlik personeli çöpte bebek cesedi buldu
Futbolcu Fabian Castillo'nun eşi Ojeda Avila silahla kuyumcu soydu...
Futbolcu Fabian Castillo'nun eşi Ojeda Avila silahla kuyumcu soydu...
Kredi kartı borcu olana kötü haber! 90 gün sonrası icra ve faiz kapıda
Kredi kartı borcu olana kötü haber! 90 gün sonrası icra ve faiz kapıda
Adana'da kiracılarını öldüren çiftin evi yandı
Adana'da kiracılarını öldüren çiftin evi yandı
MEB'den siyah ayakabı zorunluluğu hakkında açıklama geldi! Resmileşti mi?
MEB'den siyah ayakabı zorunluluğu hakkında açıklama geldi! Resmileşti mi?
Denizli'de feci kaza! 6 kişi yaralandı...
Denizli'de feci kaza! 6 kişi yaralandı...