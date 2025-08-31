Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Pakistan ile KKTC arasında ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu, bu konudaki dayanışmayı takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan'ın ticaret, enerji, savunma sanayisi ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin, Pakistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, bu konuda sergilenen dayanışmayı takdirle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırım politikasını genişletmek istediğini, Türkiye'nin bu soykırıma karşı Pakistan ile aynı çizgide durduğunu, Pakistan'la eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Suriye'nin birliği ile toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü tutum ve eylemin karşısında konumlandıklarını bildirdi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı.