32 saatlik su kesintisi vatandaşı perişan etti! Bidonlarla çeşme başında beklediler

İzmir'de isale hattındaki arıza nedeniyle 8 ilçede zorunlu olarak uygulanan 32 saatlik su kesintisinin ardından Çiğli ilçesinde bazı vatandaşlar, kaynak suyunun bulunduğu çeşmede kuyruk oluşturdu.

32 saatlik su kesintisi vatandaşı perişan etti! Bidonlarla çeşme başında beklediler - Resim: 1

Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Yakakent Mahallesi'ndeki kaynak suyunun bulunduğu çeşmeye bidon ve damacanalarıyla geldi.

32 saatlik su kesintisi vatandaşı perişan etti! Bidonlarla çeşme başında beklediler - Resim: 2

Su almaya gelen 70 yaşındaki Cemal Bektaş, dün akşam 21.00'den itibaren suların kesildiğini söyledi.

32 saatlik su kesintisi vatandaşı perişan etti! Bidonlarla çeşme başında beklediler - Resim: 3

Suların 2 gün boyunca kesik olacağını öğrendikten sonra sabah saatlerinde kaynak suyunun bulunduğu çeşmeye geldiğini anlatan Bektaş, "Halk çok perişan. 2 ya da 3 saat su kesintisi olsa sorun yok ama 2 gün. Olmuyor böyle. Bir çaresini bulmaları lazım. Su doldurmak için 5 litrelik 15 bidon getirdim." dedi.

32 saatlik su kesintisi vatandaşı perişan etti! Bidonlarla çeşme başında beklediler - Resim: 4

İsrafil Aslan ise bir saattir su doldurmak için beklediğini, kuyruğun her geçen saat uzadığını söyledi.

