HABER /  GÜNCEL

Emine Erdoğan, Çin'de lider eşleriyle yemekte bir araya geldi

Emine Erdoğan, Çin'de lider eşleriyle yemekte bir araya geldi

Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin'in Tiencin kentinde, liderler ve eşleriyle yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin'in Tiencin kentinde, liderler ve eşleriyle yemekte bir araya geldi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanghay İşbirliği Örgütü 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Çin'in Tiencin kentinde, liderler ve kıymetli eşleri ile resmi akşam yemeğinde bir araya geldik. Zirvenin, işbirliğini güçlendirmesini diliyor, ülkelerimize ve dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

