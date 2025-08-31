BIST 11.288
İsrail’den Ebu Ubeyde iddiası: Öldürdük!

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze’ye düzenlenen saldırıda Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’yi öldürdüklerini iddia etti. Katz, saldırıları yoğunlaştırdıkça daha fazla üst düzey Hamas yetkilisini hedef alacaklarını belirtirken, İsrail ordusu Gazze’yi “tehlikeli çatışma bölgesi” ilan ederek hava ve topçu saldırılarını sürdürüyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze kentine dün düzenledikleri saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini iddia etti.

Savunma Bakanı Katz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, fotoğrafını paylaştığı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini savundu.

Katz, Gazze kentine saldırıları yoğunlaştırdıkça daha fazla sayıda üst düzey Hamas mensubunu hedef almaya devam edecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugünkü kabine toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, Gazze kentine düzenledikleri saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldıklarını söylemişti.

İsrail ordusu ise söz konusu saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Hamas'tan önemli bir ismin" hedef alındığını ileri sürmüş ancak saldırının kime karşı düzenlendiğini belirtmemişti.

İsrail basını, ordunun saldırıda "yüksek isabetli bombalar kullandığını" aktarmıştı.

Gazze kentini 29 Ağustos Cuma günü "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan eden İsrail ordusu, işgal girişimi çerçevesinde kentin dış mahallelerine yoğun hava ve ağır topçu saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

