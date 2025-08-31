Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni rahat geçti

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler, Başkent ekibini 3-1 mağlup ederek milli araya moralli gitti.

Kırmızı-Siyahlıların savunma oyuncusu Pedro Pereira, 14'üncü dakikadaki bir karambolde Dorgeles Nene'nin şutunu uzaklaştıramadı ve topu kendi ağlarına gönderdi.

Bu golle öne geçen Fenerbahçe'de takımın Faslı forveti Youssef En Nesyri sahneye çıktı ve 35 ile 40'ıncı dakikada attığı 2 golle farkı 3'e çıkardı.

İlk yarıda başka gol olmayınca Sarı-Lacivertliler soyunma odasına büyük bir avantajla gitmiş oldu.

Gençlerbirliği 1 - 3 Fenerbahçe

90'Maç sona erdi.

90'Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.

70'Takımlar tekrar su molası için kenara geldi. Bir yandan antrenörler oyuncularına taktikler veriyor.

66'Dorgeles Nene sıfır çizgisine inerek içeriye orta açtı. En Nesyri'nin kafa vuruşu doğrudan auta çıktı.

64'GOL! Gençlerbirliği'nin köşe vuruşu organizasyonunda Thalisson iyi yükselerek kafa vuruşu çıkarttı. Livakovic'ten dönen topu Goutas tamamladı ve fark 2'ye indi.

51'Sol kanattan ceza sahasına giren Brown'ın vuruşu yandan auta gitti.



46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

40'GOL! En-Nesyri topu ağlara gönderdi ve farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde En-Nesyri, önüne düşen topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

35'GOL! Fenerbahçe'de Archie Brown, sol kanattan içeri ortaladı. Takımın Faslı forveti Yousef En-Nesyri, tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve Sarı-Lacivertlileri 2-0 öne geçirdi.

31'Dorgeles Nene topu ceza sahasının sağ tarafına taşıdı. Bir çalımla içeri de girip pas verdi. En Nesyri istediği atışı yapamadı.

24'Bu dakikada futbolcular su molası nedeniyle saha kenarına geldi. Her iki takımın antrenörü de oyuncularına taktik veriyor.

23'Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Göktan'ın sağ köşeden içeri çevirdiği topta Zuzek doğrudan kaleyi düşündü. Fenerbahçe savunması başarılıydı.

14'GOL! Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın ceza sahasına ortasında Dorgeles Nene, karambolde kaleye bir şut çıkardı ve top ağlara gitti. Böylece Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

6'Karşılaşmanın ilk beş dakikalık bölümünde Fenerbahçe, Gençlerbirliği yarı sahasında etkili oluyor.

3'Top hakem atışıyla yeniden hareketlendi.

3'Fenerbahçe'de Fred sol kanatta müsait pozisyondaki En Nesyri'ye topu yolladı. Faslı forvet bekletmeden topu ceza sahasına gönderdi. Kaleci Gökhan Akkan hata yapmazken Talisca bir sakatlık geçirdi.

1'Hakem Çağdaş Altay ilk düdüğü çaldı ve mücadele başladı.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe ilk 11'ler

Gençlerbirliği: Gökhan, Pedro, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Kyabou, Metehan, Traore, Göktan, Koita

Fenerbahçe: Livakovic, Brown, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Alvarez, Fred, İrfan Can, Nene, Talisca, En-Nesyri