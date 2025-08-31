Beşiktaş'a Alanyaspor darbesi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin gollerini İbrahim Kaya penaltıdan ve Güven Yalçın kaydederken, Beşiktaş 3 puanda kaldı, Alanyaspor ise puanını 4’e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 4'ncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 45+5'te penaltıdan İbrahim Kaya ve 76'da Güven Yalçın kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 3 puanda kaldı. Alanyaspor ise 4 puana yükseldi.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Başakşehir'i konuk edecek. Alanyaspor ise Konyaspor'a konuk olacak.

Alanyaspor 2 - 0 Beşiktaş

90'Karşılaşma Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

90'Maçın sonuna 6 dakika ilave edildi.

79'Bilal Toure, topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada.

76'GOL! Güven Yalçın, topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.

67'Sol kanattan Jurasek çok etkili geldi. Abraham açılan ortaya dokunamadı, arka direkte Al Bilal Toure topu boş ağlara gönderemedi.

62'Bilal sağ kanattan açılan ortaya iyi yükseldi, kaleci son anda sağına uzanarak çıkardı.

57'Jurasek'in sol kanattan yaptığı ortaya Ndidi yükseldi ve vuruşunu yaptı, top auta gitti.

51'İkinci yarı, ilk yarıya oranla daha tempolu ancak henüz net pozisyon yok.

46'İkinci yarıya Beşiktaş başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'GOL! İbrahim Kaya, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi.

45'Alanyaspor'da Ogundu ceza sahasına girdi. Çaprazdan karşı karşıya kalan Ogundu, Djalo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

45'İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

25'Maça su molası verildi.

23'Alanyaspor bu dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf. Karşılaşmada tempo oldukça düşük.

14'Orkun Kökçü, sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Ertuğrul, topu kornere çeldi.

12'Kartal Kayra çok uzaklardan kaleyi yokladı top üstten auta gitti.

8'Alanyaspor gole çok yaklaştı. Kartal'ın Djalo'ya pası isabetli olmadı araya giren Ogundu, müsait pozisyonda topu auta attı.

5'Karşılaşmanın ilk 5 dakikasında tempo oldukça düşük.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Alanyaspor - Beşiktaş ilk 11'ler

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Hwang, Ogundu, İbrahim, Makouta, Ümit, Maestro, Yusuf, Hadergjonaj

Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Kartal, Rafa, Orkun, Muçi, Abraham.