BIST 11.288
DOLAR 41,14
EURO 48,08
ALTIN 4.561,39
HABER /  MEDYA

Veli Ağbaba’dan dikkat çeken Mansur Yavaş açıklaması

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bir televizyon kanalında Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin’e CHP’de Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının engellenmesi durumunda sürecin referanduma dönebileceğini belirtti ve anketlerde en güçlü aday olarak Mansur Yavaş’ı işaret etti.

Abone ol

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tv100'de Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına konuk olan Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin’e  CHP’de Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları hakkında özel açıklamada bulundu.

CHP’DEN “YAVAŞ’IN ADAYLIĞI” YORUMU

Ağbaba açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı engellenirse bu referanduma dönüşür. En güçlü seçenek de Mansur Yavaş’tır. Özgür Özel’in, Ekrem İmamoğlu’nun ve Mansur Yavaş’ın bulunduğu bir ortamda bu bir adalet mücadelesidir.

“ANKETLERDE GÖRÜLEN EN GÜÇLÜ SEÇENEK MANSUR YAVAŞ

2023’te de iki adayın ismi ön plandaydı. Şimdi de iki adayın isimi geçiyor.  Genel Başkanımız Özgür Özel aday olmayacağını söylüyor. “Anket kimi gösterirse o aday olur” diyor.  Anketlerde görülen en güçlü seçenek Mansur Yavaş”

ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir ile Eyüpspor yenişemedi
Başakşehir ile Eyüpspor yenişemedi
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
Askeri casusluk soruşturmasında 2 tutuklama!
Askeri casusluk soruşturmasında 2 tutuklama!
Trabzonspor - Samsunspor / Canlı anlatım
Trabzonspor - Samsunspor / Canlı anlatım
Alanyaspor - Beşiktaş / Canlı anlatım
Alanyaspor - Beşiktaş / Canlı anlatım
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni rahat geçti
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni rahat geçti
Beykoz’da tır devrildi, tünel kapandı
Beykoz’da tır devrildi, tünel kapandı
Sergen Yalçın düğmeye bastı! 2 isim ayrılıyor...
Sergen Yalçın düğmeye bastı! 2 isim ayrılıyor...
Trump yönetiminden skandal Gazze planı
Trump yönetiminden skandal Gazze planı
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu resmen açıkladı
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu resmen açıkladı
İsrail’den Ebu Ubeyde iddiası: Öldürdük!
İsrail’den Ebu Ubeyde iddiası: Öldürdük!
Afyon'da korkunç trafik kazası! Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralı
Afyon'da korkunç trafik kazası! Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralı