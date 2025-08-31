BIST 11.288
Pamukkale’de orman yangını kontrol altına alındı: 3 gözaltı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Yeniköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 2 helikopter, 6 arazöz ve 25 personelin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personel sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede yangının bir besihanenin bahçesinde yapılan temizlik sırasında çıktığını belirledi.

Bunun üzerine yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

