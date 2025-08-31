Askeri casusluk soruşturmasında 2 tutuklama!

İstanbul’da yürütülen FETÖ ve askeri casusluk soruşturması kapsamında ASSAN Group sahibi E.Ö. ve şirket genel müdürü G.O., örgüt bağlantıları ve askeri casusluk iddialarıyla tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi E.Ö. ile şirket genel müdürü G.O. tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli E.Ö. ve şirket genel müdürü G.O.'nun sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderilen E.Ö. ve G.O.'nun ifadeleri alındı.

Sulh ceza hakimliği, şüpheli E.Ö.'nun FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma" suçlarından, G.O.'nun ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca son dönemlerde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli E.Ö ve şirket genel müdürü G.O.'nun, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri belirlenmişti.

E.Ö. ile G.O., "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından 27 Ağustos'ta gözaltına alınmış, ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.