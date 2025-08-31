Başakşehir ile Eyüpspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Eyüpspor ile 0-0 berabere kalarak 2 puana yükseldi; Eyüpspor ise 4 puana ulaştı. Milli aranın ardından Başakşehir, Beşiktaş deplasmanına, Eyüpspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Eyüpspor'u konuk etti.
Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Başakşehir 2 puana, Eyüpspor 4 puana yükseldi.
Süper Lig'de milli aranın ardından Başakşehir, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.