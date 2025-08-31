BIST 11.288
DOLAR 41,14
EURO 48,08
ALTIN 4.561,39
HABER /  SPOR

Başakşehir ile Eyüpspor yenişemedi

Başakşehir ile Eyüpspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Eyüpspor ile 0-0 berabere kalarak 2 puana yükseldi; Eyüpspor ise 4 puana ulaştı. Milli aranın ardından Başakşehir, Beşiktaş deplasmanına, Eyüpspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Eyüpspor'u konuk etti.

Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. 

Bu sonucun ardından Başakşehir 2 puana, Eyüpspor 4 puana yükseldi.

Süper Lig'de milli aranın ardından Başakşehir, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

İlgili Haberler
Trabzonspor - Samsunspor / Canlı anlatım Alanyaspor - Beşiktaş / Canlı anlatım Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni rahat geçti
ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
Askeri casusluk soruşturmasında 2 tutuklama!
Askeri casusluk soruşturmasında 2 tutuklama!
Trabzonspor - Samsunspor / Canlı anlatım
Trabzonspor - Samsunspor / Canlı anlatım
Alanyaspor - Beşiktaş / Canlı anlatım
Alanyaspor - Beşiktaş / Canlı anlatım
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni rahat geçti
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni rahat geçti
Beykoz’da tır devrildi, tünel kapandı
Beykoz’da tır devrildi, tünel kapandı
Sergen Yalçın düğmeye bastı! 2 isim ayrılıyor...
Sergen Yalçın düğmeye bastı! 2 isim ayrılıyor...
Trump yönetiminden skandal Gazze planı
Trump yönetiminden skandal Gazze planı
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu resmen açıkladı
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu resmen açıkladı
İsrail’den Ebu Ubeyde iddiası: Öldürdük!
İsrail’den Ebu Ubeyde iddiası: Öldürdük!
Afyon'da korkunç trafik kazası! Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralı
Afyon'da korkunç trafik kazası! Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralı
Manisa'da otluk ve makilik alanda yangın! Kontrol altına alındı
Manisa'da otluk ve makilik alanda yangın! Kontrol altına alındı