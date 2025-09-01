BIST 11.288
DOLAR 41,15
EURO 48,20
ALTIN 4.596,45
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Marco Asensio, Fenerbahçe için İstanbul'da

Marco Asensio, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu İspanyol futbolcu Marco Asensio, İstanbul'a geldi.

Abone ol

UEFA listesinin bildirilmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası bir yıldızı daha kadrosuna katıyor.

Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Asensio'yu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

ASENSİO'NUN KARİYERİ

Real Madrid, PSG, Aston Villa gibi önemli takımların formasını giyen Asensio'nun, piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

29 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu Aston Villa'da kiralık geçirmişti.

İlgili Haberler
Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a indi! İşte ilk açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'deki orman yangınına müdahale sürüyor! 2 mahalle boşaltıldı
Denizli'deki orman yangınına müdahale sürüyor! 2 mahalle boşaltıldı
Beşiktaş'a Alanyaspor darbesi
Beşiktaş'a Alanyaspor darbesi
Pamukkale’de orman yangını kontrol altına alındı: 3 gözaltı
Pamukkale’de orman yangını kontrol altına alındı: 3 gözaltı
Veli Ağbaba’dan dikkat çeken Mansur Yavaş açıklaması
Veli Ağbaba’dan dikkat çeken Mansur Yavaş açıklaması
Başakşehir ile Eyüpspor yenişemedi
Başakşehir ile Eyüpspor yenişemedi
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
Askeri casusluk soruşturmasında 2 tutuklama!
Askeri casusluk soruşturmasında 2 tutuklama!
Karadeniz derbisinde kazanan yok!
Karadeniz derbisinde kazanan yok!
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni rahat geçti
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni rahat geçti
Beykoz’da tır devrildi, tünel kapandı
Beykoz’da tır devrildi, tünel kapandı
Sergen Yalçın düğmeye bastı! 2 isim ayrılıyor...
Sergen Yalçın düğmeye bastı! 2 isim ayrılıyor...
Trump yönetiminden skandal Gazze planı
Trump yönetiminden skandal Gazze planı