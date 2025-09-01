Marco Asensio, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu İspanyol futbolcu Marco Asensio, İstanbul'a geldi.

Abone ol

UEFA listesinin bildirilmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası bir yıldızı daha kadrosuna katıyor.

Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Asensio'yu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

ASENSİO'NUN KARİYERİ

Real Madrid, PSG, Aston Villa gibi önemli takımların formasını giyen Asensio'nun, piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

29 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu Aston Villa'da kiralık geçirmişti.