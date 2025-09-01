BIST 11.288
Ticaret hacmi mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Say Çi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Say Çi ile bir araya geldi. Çin ile işbirliğini geliştirmeyi arzu ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "50 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde arttırmak istiyoruz." dedi.

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiencin Konukevi'nde Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Say ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Erdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada, geniş bir heyetle Tiencin'de olduklarını söyledi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile dün yaptıkları görüşmeyi anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünkü görüşmemizde Devlet Başkanı Sayın Şi'ye ülkenizle her alanda işbirliğini geliştirme kararlılığımızı vurguladık. Bu işbirliğini, Birleşmiş Milletler, G20 ve BRICS gibi platformlarda da güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerimizin ilerletilmesine olan desteğinizin sürmesini bekliyoruz.

50 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde arttırmak istiyoruz."

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

