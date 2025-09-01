BIST 11.288
Arda Turan'dan gururlandıran başarı! Shakhtar Donetsk rakiplerini bir bir yeniyor...

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Oleksandria'yı 2-0 yendi ve üçüncü galibiyetini aldı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Oleksandria'yı 2-0 yendi.

SHAKHTAR DONETSK RAHAT KAZANDI

Ukrayna'nın Lviv kentindeki Arena Lviv'de oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 25. dakikada Artem Bondarenko'nun golüyle öne geçti. Maçın 37. dakikasında Pedrinho'nun golüyle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Müsabakanın 69. dakikasında Kaua Elias'la bir penaltıdan yararlanamayan Shakhtar Donetsk, ilk yarıda attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI

Ligdeki üçüncü galibiyetini alan Shakhtar Donetsk, 10 puanla ikinci sırada bulunuyor. Oleksandria ise ligde puanla tanışamadı.

