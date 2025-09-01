BIST 11.301
DOLAR 41,12
EURO 48,26
ALTIN 4.598,66
HABER /  GÜNCEL

Ofisteki kavga gündeme oturdu! ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan konuştu: '5,5 milyon TL istedi'

ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan'ın ofiste çalışanı Samet Jankovic'e saksı fırlattığı görüntüler ortaya çıktı. Alkan, görüntüler sonrası yaptığı ilk açıklamada, Jankovic'in 5,5 milyon TL para istediğini iddia etti. Jankovic, Alkan'a yanıt verdi.

Abone ol

ShiftDelete’in sahibi Hakkı Alkan, çalışanı ve aynı zamanda Genel Yayın Yönetmeni olan Samet Jankovic ile ofiste kavga etti. Alkan Jankovic'e saksı fırlattı. Olay sonrası açıklama yapan Jankovic, darp raporu aldığını ve sürecin mahkemede olduğunu belirtti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Hakkı Alkan, bir video yayımladı.

"Miktarın çok fazla olduğunu söyleyince videolar ortaya çıktı"

Hakkı Alkan, Samet Jankovic'in avukatları aracılığı ile uzlaşmak için 5,5 milyon TL istediğini iddia etti. Alkan, "Tazminatını ödeyebileceğimizi ancak bu miktarın çok fazla olduğunu söyleyince, bu videolar ortaya çıktı. Bir patronun stresi ile çalışanın stresi aynı değil" görüşünü savundu.

Jankovic: "Avukatlarım belirledi"

Jankovic ise Alkan'ın açıklamasına, şöyle yanıt verdi:

"Sana yeni iş hayatında başarılar dilerim. Bana kattıklarını herkes biliyor herkese de anlatırım. Daha önce kimseye yapmadığın şeyleri bana yapman, benim bu şirkete ne kadar emek verdiğimi gösteriyor. Keşke bu durum yaşanmasaydı. 5 milyon ise benden gitmedi. Avukatlarım belirledi.

Zaten bu durum maddi manevi bir tazminat davasına ve iş davasına dönüştü. Karşılığında alacağım para hiç umurumda değil. Keşke biraz samimi olsaydın da, gece gündüz o ofiste mesailer harcadığımı söyleseydin. Neyse, umarım o şirketi profesyonellere teslim edersin."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe durmuyor! Kerem ve Asensio geldi, sıra onda! Gidenler de oldu
Foto Galeri Fenerbahçe durmuyor! Kerem ve Asensio geldi, sıra onda! Gidenler de oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çin'de görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çin'de görüştü
Türkiye ekonomisi büyüme rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisi büyüme rakamları açıklandı
Konya'da iki arkadaşı barıştırmak istedi, kanlar içinde kaldı
Konya'da iki arkadaşı barıştırmak istedi, kanlar içinde kaldı
Okullarda uyum haftası başladı İstanbul'da trafik felç oldu
Okullarda uyum haftası başladı İstanbul'da trafik felç oldu
Hem ev sahipleri hem kiracılar şokta! Öyle bir dalga geliyor ki...
Hem ev sahipleri hem kiracılar şokta! Öyle bir dalga geliyor ki...
Afganistan'da korkunç deprem! can kaybı sayısı arttı
Afganistan'da korkunç deprem! can kaybı sayısı arttı
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi! 8 gözaltı
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi! 8 gözaltı
Arda Turan'dan gururlandıran başarı! Shakhtar Donetsk rakiplerini bir bir yeniyor...
Arda Turan'dan gururlandıran başarı! Shakhtar Donetsk rakiplerini bir bir yeniyor...
Ticaret hacmi mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Say Çi ile bir araya geldi
Ticaret hacmi mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Say Çi ile bir araya geldi
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
CHP lideri Özel'den test merkezlerinin taşınması çağrısı: "Kimse ASELSAN’ın, ROKETSAN’ın..."
CHP lideri Özel'den test merkezlerinin taşınması çağrısı: "Kimse ASELSAN’ın, ROKETSAN’ın..."
Meme kanseri tedavisinde altın standart: DIEP yöntemi
Meme kanseri tedavisinde altın standart: DIEP yöntemi