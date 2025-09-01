Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çin'de görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti.

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Tianjin kentindeki ŞİÖ Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir otelde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan da katıldı.

Putin görüşmede Erdoğan'a, "Enerji ortaklığımız stratejik. Rusya, kesinti olmadan Karadeniz üzerinden Türkiye'ye gaz sağlıyor" dedi. Rus lider, Erdoğan'a Ukrayna krizini çözmedeki diplomatik ve siyasi katkıları için teşekkür etti.

Erdoğan ise Putin'e, "En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz" dedi ve "Güvene dayalı samimi bir ilişkimiz var" diye ekledi.

ÖNCE ALİYEV SONRA PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan bugün ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmesinde, üney Kafkasya'da kalıcı istikrar, barışa yönelik adımlar ışığında Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı.