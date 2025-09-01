Turkcell Genel Müdürü Koç, 5G ihale ilanını değerlendirdi

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 5G ihalesi ilanının Resmi Gazete'de yayınlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, 5G teknolojisini Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde tarihi bir adım olarak nitelendirdiklerini belirterek, 'Ülkemiz için bir dönüm noktası olacak 5G'ye geçiş sürecinde çok önemli bir ana tanıklık ediyoruz.' dedi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması ve işletilmesine yönelik yetkilendirme ihalesini 16 Ekim'de gerçekleştireceğini Resmi Gazete'de duyurduğu belirtildi.

İhalenin ardından 5G hizmetinin 1 Nisan 2026'da kullanıma açılmasının planlandığı vurgulanan açıklamada, ihale kapsamında 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarından toplam 400 MHz'lik spektrumun, 11 ayrı paket halinde satışa çıkarılacağı kaydedildi.

Açıklamada, 30 Nisan 2029'da süresi dolacak mevcut GSM ve IMT yetkilendirmelerin de bu yeni yetkilendirme kapsamına alınarak, altyapı ve hizmetlerin devamlılığının sağlanacağı ve yetkilendirme süresinin 31 Aralık 2042'ye kadar geçerli olacağı bilgilerine yer verildi.

İhale ilanına göre ihaleye katılım için operatörlerin, her bir paket için belirlenen asgari değer üzerinden yüzde 5 geçici teminat sunması gerektiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda, toplam asgari bedelin 2 milyar 125 milyon dolar, geçici teminat tutarının ise 106 milyon 250 bin dolar olarak açıklandığı ifade edildi.

'5G'ye geçiş için gerekli tüm çalışmaları tamamladık'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Koç, 5G ihale ilanını Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde tarihi bir adım olarak nitelediklerini belirtti.

'Ülkemiz için bir dönüm noktası olacak 5G'ye geçiş sürecinde çok önemli bir ana tanıklık ediyoruz' ifadesini kullanan Koç, 5G'nin, sunduğu yüksek hız, kapasite ve verimlilikle Türkiye'nin teknoloji ekosistemine önemli katkılar sunacağını aktardı.

Koç, Türkiye'nin en çok mobil altyapı yatırımı yapan operatörü olarak, ülkenin dijitalleşme serüveninde lider bir rol üstlendiklerini vurgulayarak, 'Geliştirdiğimiz çözümlerle ve inovasyonlarla 5G'ye geçiş için gerekli tüm çalışmaları tamamladık. Teknik altyapımızla bu yeni nesil teknolojiye hazırız. Öncü konumumuzun getirdiği sorumluluğun bilinciyle, ülkemizin yarınlarına teknolojinin gücüyle yön vermeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

' 28 milyar dolarlık yatırım yaptık'

Turkcell olarak, kuruldukları günden bu yana ülkeye ve insana olan inançlarıyla toplam 28 milyar dolarlık yatırım yaparak sektöre liderlik ettiklerini anlatan Ali Taha Koç, bu topraklara teknoloji alanında sayısız ilk kazandırmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Koç, Türkiye'nin en geniş ve en güçlü baz istasyonu ağına sahip mobil operatörü olarak, yerli mobil altyapılarının ana taşıyıcı kolonu olduklarının altını çizerek, 'Mobil iletişimde müşteri bazı açık ara en yüksek operatörüz. Turkcell olarak bu hedef doğrultusundaki çalışmalarımıza, uzun yıllardır devam ediyoruz. Bugüne dek, Türkiye'yi dijital geleceğe hazırlayacak altyapı yatırımlarını gerçekleştirdik ve bu altyapı üzerine katma değer üreten teknolojiler geliştirdik.' değerlendirmesinde bulundu.

5G, dijitalin yüzyılına yön verecek

Kendileri için 5G'nin, yalnızca bir hız artışı değil, Dijitalin Yüzyılı'na yön verecek milli bir teknolojik gelişim olduğunu ifade eden Turkcell Genel Müdürü Koç, şunları kaydetti:

'Bu yeni nesil iletişim, şehirlerimizi daha akıllı, fabrikalarımızı daha verimli, tarımımızı daha güçlü ve günlük yaşamımızı daha güvenli kılacak dönüşümün itici gücü olacak. Dünyanın en büyük teknoloji devlerinin yanı sıra, yerli kuruluşlarımızla ve kendi imkanlarımızla 5G'yi milletimizin hizmetine sunacağız. Turkcell olarak en büyük hedefimiz, teknolojik bağımsızlığımıza katkı sağlamak. Gençlerimizin enerjisine, bu topraklardan çıkan zekaya ve yenilikçi ruhumuza güveniyoruz. 5G'yi yalnızca bir altyapı yatırımı olarak değil, Türkiye'yi küresel rekabette liderliğe taşıyacak bir kalkınma hamlesi olarak görüyor, bu yolculuğu kararlılıkla sürdürüyoruz.'

'5G denince akla gelen ilk operatör yine Turkcell olacak'

Ali Taha Koç, yılın başında açıkladıkları gibi 2025'in Turkcell için yatırım yılı olduğunu hatırlatarak, tüm ileri teknoloji yatırımları için finansal olarak hazır olduklarını vurgulayarak, bu süreçte Turkcell olarak tarihin en büyük tahvil ihracını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Körfez bölgesinden uygun finansmanlı krediler sağladıklarını belirten Koç, şu bilgileri paylaştı:

'Finansal hazırlığın yanında 5G uyumlu yeni baz istasyonları kurarken, diğer yandan mevcut 4.5G altyapımızın 5G'ye dönüşümünü gerçekleştirdik. Haberleşme altyapısına yapay zeka entegrasyonu, sıfıra yakın gecikmeye sahip ağlar, otonom karar mekanizmaları gibi yenilikçi alanlarda çok önemli yol kat ettik. Türkiye artık 5G için gün sayıyor. Biz de 30 yılı aşan birikimimiz ışığında ve donanımlı insan kaynağımızın verdiği güçle 5G teknolojisine hazırız. 2G, 3G ve 4.5G’de standartları belirleyen şirket olarak, 5G konusunda da en kaliteli hizmeti sunmaya kararlıyız. 5G denince akla gelen ilk operatör yine Turkcell olacak. Sürecin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.'

2016’dan bu yana Turkcell’in 5G çalışmaları

Açıklamada paylaşılan bilgilere göre, Turkcell, 2016'dan itibaren 5G teknolojileri konusunda birçok adım attı. Şirket bu kapsamda 2016'da Dünya GSM Birliği bünyesinde 5G standartlarının belirlenme süreçlerinde görev aldı. Aynı yıl Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) başlattığı 5GTR Forum toplantılarına katkı sunulurken, ASELSAN ile yüksek frekanslarda hızlı veri transferine yönelik testler gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 2017'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun desteğiyle Huawei ile birlikte 5G hız testi gerçekleştirilerek Türkiye'de hız rekoru kırıldı.

BTK öncülüğünde Ankara'da kurulan 5G Vadisi'nde, ilk 5G sinyali 2018'de veren şirket, aynı yıl Türkiye'nin ilk canlı 5G deneyimine Samsung Electronics Türkiye işbirliğiyle imza attı.

Şirket, Ericsson ile 3.5 GHz bandı üzerinden uçtan uca uluslararası 3GPP standartları ile uyumlu ilk 5G bağlantısını gerçekleştirdi. 5G-destekli araç haberleşmesi konusunda şirket, Avrupa Birliği fonlarıyla gerçekleştirilen Türkiye'deki ilk ve en kapsamlı çalışma olan 5G-MOBIX projesi Horizon2020 programına kabul edildi.

Sonraki sene, dünyada ilk kez, 4.5G için kullanılan frekanslar üzerinden İstanbul, Ankara ve İzmir'de örnek canlı sahalarda 5G sinyali veren Turkcell, Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'na Turkcell 5G altyapısı kuruldu.

Turkcell Tepebaşı Plaza'da kurulan Turkcell 5G altyapısı üzerinde gerçekleştirilen hız testinde, saniyede 2 Gbps üzeri hızlara ulaşılarak dünya rekoru kırıldı.

5G alanında yerli teknolojilerin geliştirilebilmesi için oluşturulan girişimlerde yer alındı: HTK (Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi) ile 'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G'; ULAK ile '5G Yeni Radyo Baz İstasyonu (gNodeB) Geliştirilmesi' projelerinde çalışmalar yapıldı.

Şirket 2020'de 'Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği' (Next Generation Mobile Networks Alliance / NGMN) bünyesinde 5G test projesine liderlik yaptı ve 5G standartlarının oluşturulmasına katkı sunarken, yayıncılık tarihinde yeni bir dönemi başlatan ilk 5G canlı yayını, Trabzonspor-Fenerbahçe futbol maçı öncesinde yapıldı. Turkcell 5G test şebekesi üzerinden gerçekleşen televizyon yayınıyla, izleyiciler 5G canlı yayın deneyimini ilk kez yaşadı.

Turkcell 2022'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın liderliğinde 5G teknolojisi ilk kez İstanbul Havalimanı'nda üç operatöre de servis verecek şekilde hizmete sunarken, 2023'te yerli teknoloji firmalarıyla ve uluslararası teknoloji devleriyle farklı alanlarda pek çok işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Geçen yıl İTÜ, Turkcell ve Ericsson işbirliğiyle '5G Teknoloji Kampüsü' İTÜ Ayazağa yerleşkesinde açıldı. TEKNOFEST kapsamında bir ilke daha imza atan şirket, yaklaşık 800 kilometre mesafeden 5G testi gerçekleştirdi.

Adana'daki Turkcell standından, Kocaeli'nde bulunan bir iş makinası Turkcell 5G teknolojisiyle Türkiye'de ilk defa uzaktan kontrol edildi. 4 büyük futbol kulübünün statlarına 5G altyapısı kuruldu. TBMM çatısı altında, en yüksek hızları sunan operatör olarak Meclis'te 5G deneyimi yaşatıldı.

Çalışmalar kapsamında bu yıl 5G'ye geçiş ve baz istasyonlarının fiberleşmesi adına yerli ve yabancı 30'u aşkın şirketle MWC, CES gibi global organizasyonlarda önemli işbirlikleri hayata geçirildi.

ULAK ile yeni nesil yerli ve milli 5G iletişim altyapısı için işbirliği yapılırken, KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te karadan denize ilk 5G denemesi başarıyla gerçekleştirildi.

Yerli ve milli teknolojilerin kullanımını teşvik etmek amacıyla 5G Yerli Ürün Çalıştayı düzenlenirken, Samsung ile 5G destekli yerli akıllı cihaz üretimine başlandı.