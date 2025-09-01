BIST 11.301
DOLAR 41,12
EURO 48,26
ALTIN 4.598,66
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da çirkin görüntü! Etimesgut Belediyesi uyarıyı dikkate almadı, bakanlık cezayı kesti!

Ankara'da çirkin görüntü! Etimesgut Belediyesi uyarıyı dikkate almadı, bakanlık cezayı kesti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana bırakılan ve zaman zaman alevlenen atıkları, yazılı uyarıya rağmen kaldırmadığı belirlenen, Erdal Beşikçioğlu'nun yönetimindeki Etimesgut Belediyesine 668 bin 677 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Ankara İl Müdürlüğü ekiplerince, ALO 181'e gelen ihbarın ardından Etimesgut ilçesindeki Yapracık Mahallesi sınırlarındaki arazide inceleme yapıldı.

Denetimlerde, alana çeşitli tehlikesiz evsel nitelikli inşaat-yıkıntı, asfalt, park-bahçeye ilişkin atıkların bırakıldığı, farklı noktalarda küçük çaplı yangınların çıktığı tespit edildi.

Ankara'da çirkin görüntü! Etimesgut Belediyesi uyarıyı dikkate almadı, bakanlık cezayı kesti! - Resim: 0

Atıkların kaldırılarak lisanslı tesislere gönderilmesi ve yeniden atık bırakılmasına müsaade edilmemesi konusunda Etimesgut Belediyesine uyarı yazısı gönderildi.

Bildirime rağmen işlem yapmayan belediyeye, söz konusu ihlale ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 668 bin 677 lira ceza kesildi

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe durmuyor! Kerem ve Asensio geldi, sıra onda! Gidenler de oldu
Foto Galeri Fenerbahçe durmuyor! Kerem ve Asensio geldi, sıra onda! Gidenler de oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Marketler pazar günü kapalı olsun önerisi!
Marketler pazar günü kapalı olsun önerisi!
Yapı Kredi konut kredilerinde yüzde 2,49 faizle transfer imkanı sunuyor
Yapı Kredi konut kredilerinde yüzde 2,49 faizle transfer imkanı sunuyor
Turkcell Genel Müdürü Koç, 5G ihale ilanını değerlendirdi
Turkcell Genel Müdürü Koç, 5G ihale ilanını değerlendirdi
Ofisteki kavga gündeme oturdu! ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan konuştu: '5,5 milyon TL istedi'
Ofisteki kavga gündeme oturdu! ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan konuştu: '5,5 milyon TL istedi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çin'de görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çin'de görüştü
Türkiye ekonomisi büyüme rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisi büyüme rakamları açıklandı
Konya'da iki arkadaşı barıştırmak istedi, kanlar içinde kaldı
Konya'da iki arkadaşı barıştırmak istedi, kanlar içinde kaldı
Okullarda uyum haftası başladı İstanbul'da trafik felç oldu
Okullarda uyum haftası başladı İstanbul'da trafik felç oldu
Hem ev sahipleri hem kiracılar şokta! Öyle bir dalga geliyor ki...
Hem ev sahipleri hem kiracılar şokta! Öyle bir dalga geliyor ki...
Afganistan'da korkunç deprem! can kaybı sayısı arttı
Afganistan'da korkunç deprem! can kaybı sayısı arttı
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi! 8 gözaltı
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi! 8 gözaltı
Arda Turan'dan gururlandıran başarı! Shakhtar Donetsk rakiplerini bir bir yeniyor...
Arda Turan'dan gururlandıran başarı! Shakhtar Donetsk rakiplerini bir bir yeniyor...