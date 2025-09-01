ING'den gençlere Turuncu Genç Hesap

ING, gençlere günlük yüksek faiz sunan "Turuncu Genç Hesap"ı hayata geçirdi.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 18-27 yaş arasındaki gençlere sunulan hesap, 250 bin liraya kadar koşulsuz, her zaman geçerli "Hoş Geldin Faizi" ile birikim yapmayı sağlıyor.

Hesapla gençler, günlük faizle vade beklemeden kazanıyor, istedikleri zaman hesaplarına para yatırıp çekebiliyor. Böylece gençlerim birikimleri esnekliğini korurken, değerlenmeye devam ediyor.



Hesap, 18. yaş gününden başlayarak 27. yaşın dolumuna kadar kullanılabilirken, gençlerin finansal alışkanlıklarını güçlendirmelerine destek oluyor, birikim yapmalarına imkan tanıyor.

ING Mobil'den açılabilen hesapta 250 bin liraya kadar birikimi olan gençler, dijital kanallardan yapacakları EFT, havale ve FAST işlemlerini ücretsiz gerçekleştiriyor.

"Gençlerin hayatlarına değer katan çözümler geliştirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, gençlerin finansal sağlıklarına katkı sağlamayı önemsediklerini belirtti.

Kılıç, 2011'den bu yana yayınladıkları "Türkiye Tasarruf Eğilimleri Araştırması"nın son çeyrek sonuçlarına göre, 18-24 yaş arası gençlerde tasarruf sahipliği oranının yüzde 32 olduğunu aktardı.



Bu rakamın daha yüksek olması gerektiğini düşündüklerini, inovatif ürünlerle tasarruf alışkanlığını desteklediklerini anlatan Kılıç, "Haziran ayında hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin Z kuşağına özel ilk yatırım fonu da bu vizyonu yansıtıyor. Gençlere sunduğumuz ürün gamını şimdi de Turuncu Genç Hesap ile genişletiyoruz. ifadelerini kullandı.

Gençlerin hayat temposuna uygun, esneklik sunan ürünler geliştirmenin önemli olduğuna inandıklarını kaydeden Kılıç, "Biz de bu yaklaşımdan yola çıkarak Turuncu Genç Hesap'ı geliştirdik. Bu hesapla gençler, hayatını yaşarken paraları köşede beklemiyor, günlük olarak yüksek faizle değer kazanıyor. Üstelik EFT, havale ve FAST işlemleri de ücretsiz." değerlendirmesini yaptı.

Kılıç, ürünle gençlerin hızına, enerjisine ve beklentilerine uyum sağlayan finansal deneyim sunmayı amaçladıklarına ve birikim yapmayı kolaylaştırdıklarına işaret ederek, gençlerin yanında olmaya, hayatlarına değer katan çözümler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.