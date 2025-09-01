BIST 11.283
Trafik sigortasında yeni primler belli oldu araç sahipleri dikkat!

32 milyon araç sahibini ilgilendiren Trafik Sigortası Azami Brüt Prim Tablosu, Sigorta Bilgi Merkezi tarafından yayımlandı. Buna göre, İstanbul’da otomobil sahipleri dördüncü basamaktan sigorta yaptırdıklarında 14 bin 462 lira ödeyecek.

NTV’nin haberine göre, trafik sigortası primleri ortalama yüzde 1,2 oranında artış gösterdi.

İstanbul’da sıfırıncı basamaktaki, içten yanmalı motorlu en riskli sürücünün primi 43 bin 835 lira olarak belirlenirken, 8’inci basamaktaki risksiz sürücünün primi 7 bin 306 lira oldu. Böylece en riskli ile en risksiz sürücü arasındaki fark yaklaşık yüzde 500 seviyesinde.

Ankara’da en riskli sürücünün primi 42 bin 594 lira, en risksiz sürücünün primi ise 7 bin 99 lira olarak kaydedildi. İzmir’de ise bu rakamlar sırasıyla 41 bin 353 lira ve 6 bin 892 lira olarak belirlendi.

Ticari taksilerde de primler ciddi şekilde arttı. İstanbul’da sıfırıncı basamaktaki ticari taksinin primi 115 bin 493 lira, sekizinci basamaktaki taksinin primi 19 bin 249 lira olarak belirlendi. Ankara’da bu tutarlar en yüksek 118 bin 225 lira, en düşük 18 bin 704 lira; İzmir’de ise en yüksek 108 bin 956 lira, en düşük 18 bin 159 lira oldu.

Otobüslerde ise primler daha da yüksek. İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri otobüslerin sıfırıncı basamak sigorta primi 276 bin 819 liraya yükseldi. Sekizinci basamaktaki otobüslerin primi ise 46 bin 136 lira olarak kaydedildi.

SİGORTASIZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI
2025 yılı itibarıyla sigortasız araç kullananlara uygulanacak ceza 993 lira olarak belirlendi. Bunun yanında polis tespit ettiğinde araç trafikten men edilerek cezai işlem uygulanıyor.

