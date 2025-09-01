BIST 11.301
Balık sezonunun açılmasıyla tezgahlar doldu! Fiyatlar cep yakıyor

Balık sezonunun açılmasıyla tezgahlar doldu! Fiyatlar cep yakıyor

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar tezgahlarda yerini aldı.

Balıkçıların tuttukları balıklar hallerden sonra pazarlardaki tezgahları doldurdu. Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Yusuf Çimen, AA muhabirine, av yasağının kalkmasıyla teknelerin gece denize açıldığını söyledi.

Balıkçıların sabaha karşı güzel balıklar yakaladığını anlatan Çimen, "Bu yıl palamut yerini hamsiye, sardalyaya bıraktı. Şu an hamsi, istavrit ve sardalya çıkıyor. Sezonu heyecanla bekledik. Gayet güzel bir başlangıç oldu, satışlarımız başladı. Vatandaşlarımız balığa ilgi gösteriyor. Fiyatlar makul, ilerleyen günlerde daha da düşeceğini düşünüyoruz. Bu yıl vatandaş bolca balık yiyecek." diye konuştu.

Balık sezonunun açılmasıyla tezgahlar doldu! Fiyatlar cep yakıyor - Resim: 0

Hamsinin kilogramı 300 TL

Çimen, hamsinin kilogramını 300 lira, sardalyanın 400 lira, çipuranın 600 lira, mezgitin 650 lira ve levreği de 500 liradan sattıklarını kaydetti.

Balık sezonunun açılmasıyla tezgahlar doldu! Fiyatlar cep yakıyor - Resim: 1

"Balığın her çeşidini seviyorum"

Balık almaya pazara gelen Haluk Poyraz, sezonun ilk günü pazarı gezdiğini ifade etti.

Denizin yeni yeni soğumaya başladığını dile getiren Poyraz, "İlerleyen günlerde hamsi ve istavrit daha çok tezgahlarda yerini alacak. Balığın her çeşidini seviyorum. Izgarasını, tavasını yaparız. Balıklar taze, kafamıza göre bir balık bakacağız. Yeni sezon hayırlı olsun." dedi.

