MHP'den Asu Kaya ile Bahçeli'nin sohbetinden rahatsız olan CHP'lilere tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın, 29 Ağustos günü TBMM'de MHP Lideri Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği sohbetten rahatsızlık duyan CHP'lilere sert tepki gösterdi.

Özdemir şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet Halk Partisi Osmaniye Milletvekili Sayın Asu Kaya hanımefendinin, 29 Ağustos günü TBMM’de Genel Başkanımız ile yapmış oldukları samimi sohbetten rahatsızlık duyan kimi CHP’lilerin tutumunu esefle takip ediyoruz.

Asu Kaya hanımefendi gerek mesleğinin ve gerekse mensubu bulunduğu partideki saygın sorumluluğunun yanı sıra siyasi nezaketin kıymetli bir temsilcisidir.

CHP’de var olan akıl tutulmasının yaşanan bu gelişmeyle kendisini göstermesi, Sayın Genel Başkanımızın daha evvel “CHP'nin mensuplarına Saraçhane'den çıkıp Ankara yolunda Atatürk'ün izinde gitmelerini tavsiye ediyorum” sözünün haklılığını bir kez daha tescillemiştir."

Ne olmuştu?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ağustos'ta Gazze için olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda konuşmaları izledi. Bahçeli, konuşmaları boynunda Filistin’i sembolize eden ve üstünde Türk bayrağı bulunan atkıyla takip etti. Birleşime ara verildiği sırada Bahçeli, yanında partililerle kulise geçti.

Bahçeli kuliste otururken, kuliste bulunan CHP Osmaniye Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile CHP’li Nurhayat Altaca Kayış, yanına giderek selamlaştı.

Asu Kaya'dan Bahçeli'ye: "Meclis sizinle güzel"

Bahçeli’ye “Meclis sizinle güzel” diyen Asu Kaya, “Biz hekimler açısından bir hastanın yeme içmesi yerindeyse eğer, sağlıklıdır, afiyettedir demektir. Sizi kurabiyeleri yiyor görünce bundan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istedim” diye konuştu.

Bahçeli de ''Sağolun. Bir fotoğraf çektirelim'' dedi.

''Memnuniyetle'' karşılığını veren Asu Kaya, “Tanışıklık nereden dediler, dedim ki Osmaniye Milletvekiliyiz ama aynı zamanda büyükbabam tarafından, merhum babamızla tanışıklığı, komşuluğu var, onu ifade ettim'' dedi. Bunun üzerine ''Hürmet duyduğumuz bir ailedir'' diyen Bahçeli'ye, Asu Kaya teşekkür ederek, “Ben de hürmet duyuyorum” ifadesini kullandı. Asu Kaya, Bahçeli ile fotoğraf çektirdikten sonra ayrıldı.

CHP'li Arslan: Asla kabul edilemez

Bahçeli ve Asu Kaya’nın sohbeti bazı CHP'lileri kızdırdı. CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, CHP'ye yönelik operasyonları hatırlatarak, "Partimiz ağır bir kuşatma altındayken iktidar ve ortaklarının temsilcileriyle verilen yakınlık görüntüleri asla kabul edilemez" dedi.

Arslan, Asu Kaya'yı CHP'nin mücadele ruhuna zarar vermek ve milyonların inancını zedelemekle de suçladı. Ayrıca, görüntülerin iktidarın gücünü meşrulaştırdığını ve halka yanlış mesaj verdiğini vurguladı.