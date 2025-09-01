BIST 11.283
DOLAR 41,12
EURO 48,23
ALTIN 4.587,98
HABER /  MAGAZİN

Aylık kazancım 30 bin TL demişti: Burak Özçivit'in 14 milyon TL'lik aracını satın aldı

Aylık kazancım 30 bin TL demişti: Burak Özçivit'in 14 milyon TL'lik aracını satın aldı

Geçtiğimiz aylarda mahkemelik olan ve gelir beyanında ayda 30 bin TL kazandığını belirten internet fenomeni CZN Burak, oyuncu Burak Özçivit'tin 14 milyon TL değerindeki Mercedes marka aracını satın aldı.

Abone ol

Türkiye'de ve dünyanın birçok noktasında restoranı bulunan CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir, oyuncu Burak Özçivit'e ait 14 milyon TL değerindeki lüks Mercedes otomobili satın aldı. 

AYLIK GELİRİM 30 BİN TL DEMİŞTİ

Geçmişte bir davada aylık gelirini 30 bin lira olarak açıkladığı ortaya çıkan Özdemir’in, son dönemde yaptığı milyonluk yatırımlar dikkat çekiyor.

Aylık kazancım 30 bin TL demişti: Burak Özçivit'in 14 milyon TL'lik aracını satın aldı - Resim: 0

ÖZÇİVİT'İN SARI MERCEDES'İNİ SATIN ALDI

Barış Yalmancı'nın YouTube kanalına konuk olan ünlü şef, bu kez de oyuncu Burak Özçivit’in satışa çıkardığı sarı Mercedes’i tam 14 milyon liraya satın aldı. Lüks aracı aldığını bir YouTube programında açıklayan CZN Burak, kısa süre önce Nişantaşı’ndan aldığı daireyle de gündeme gelmişti.

ÖZEL PLAKA YAPTIRDI

Aracın cazibesini artıran en önemli detay ise plakası oldu. “BUR” harflerinden oluşan özel plaka, adaşı olan Burak Özdemir için otomobili daha da değerli hale getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'den Asu Kaya ile Bahçeli'nin sohbetinden rahatsız olan CHP'lilere tepki
MHP'den Asu Kaya ile Bahçeli'nin sohbetinden rahatsız olan CHP'lilere tepki
Sabiha Gökçen Havalimanı günlük uçuş sayısında rekor tazeledi
Sabiha Gökçen Havalimanı günlük uçuş sayısında rekor tazeledi
ING'den gençlere Turuncu Genç Hesap
ING'den gençlere Turuncu Genç Hesap
Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı arttı
Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı arttı
Trafik sigortasında yeni primler belli oldu araç sahipleri dikkat!
Trafik sigortasında yeni primler belli oldu araç sahipleri dikkat!
Motosiklet sahiplerini ilgilendiren kritik karar! Valilik duyurdu: Kesinlikle müsaade edilmeyecek
Motosiklet sahiplerini ilgilendiren kritik karar! Valilik duyurdu: Kesinlikle müsaade edilmeyecek
Aliyev ile Paşinyan Çin'de bir araya geldi
Aliyev ile Paşinyan Çin'de bir araya geldi
Şarkıcı Asya cenaze sonrası isyan etti! "Malesef çok yozlaştık"
Şarkıcı Asya cenaze sonrası isyan etti! "Malesef çok yozlaştık"
Çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi bulunmuştu! Flaş gelişme
Çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi bulunmuştu! Flaş gelişme
Balık sezonunun açılmasıyla tezgahlar doldu! Fiyatlar cep yakıyor
Balık sezonunun açılmasıyla tezgahlar doldu! Fiyatlar cep yakıyor
Ankara'da çirkin görüntü! Etimesgut Belediyesi uyarıyı dikkate almadı, bakanlık cezayı kesti!
Ankara'da çirkin görüntü! Etimesgut Belediyesi uyarıyı dikkate almadı, bakanlık cezayı kesti!
Marketler pazar günü kapalı olsun önerisi!
Marketler pazar günü kapalı olsun önerisi!