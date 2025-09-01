Aylık kazancım 30 bin TL demişti: Burak Özçivit'in 14 milyon TL'lik aracını satın aldı

Geçtiğimiz aylarda mahkemelik olan ve gelir beyanında ayda 30 bin TL kazandığını belirten internet fenomeni CZN Burak, oyuncu Burak Özçivit'tin 14 milyon TL değerindeki Mercedes marka aracını satın aldı.

Türkiye'de ve dünyanın birçok noktasında restoranı bulunan CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir, oyuncu Burak Özçivit'e ait 14 milyon TL değerindeki lüks Mercedes otomobili satın aldı.

AYLIK GELİRİM 30 BİN TL DEMİŞTİ

Geçmişte bir davada aylık gelirini 30 bin lira olarak açıkladığı ortaya çıkan Özdemir’in, son dönemde yaptığı milyonluk yatırımlar dikkat çekiyor.

ÖZÇİVİT'İN SARI MERCEDES'İNİ SATIN ALDI

Barış Yalmancı'nın YouTube kanalına konuk olan ünlü şef, bu kez de oyuncu Burak Özçivit’in satışa çıkardığı sarı Mercedes’i tam 14 milyon liraya satın aldı. Lüks aracı aldığını bir YouTube programında açıklayan CZN Burak, kısa süre önce Nişantaşı’ndan aldığı daireyle de gündeme gelmişti.

ÖZEL PLAKA YAPTIRDI

Aracın cazibesini artıran en önemli detay ise plakası oldu. “BUR” harflerinden oluşan özel plaka, adaşı olan Burak Özdemir için otomobili daha da değerli hale getirdi.