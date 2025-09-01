Korkunç iddia! Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bunu söyledi mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Hamas'ın kabul ettiği belirtilen kısmi esir takası anlaşmasını reddederek Gazze Şeridi'nde saldırıları yoğunlaştırmasını söylediği iddia edildi.

İ24 televizyonunda yer alan habere göre, dün akşam yapılan güvenlik kabinesi toplantısında İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi içeren anlaşma önerisi gündeme geldi.

Kabine üyeleriyle Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında zaman zaman gerilime sahne olan toplantıda, Netanyahu kısmi esir takası anlaşmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.

Genelkurmay Başkanı Zamir ile Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın da aralarında bulunduğu az sayıda kişi ise kısmi esir takası anlaşmasına desteklerini dile getirdi.

Kabine toplantısında Netanyahu'nun "Başkan Trump bana kısmi (esir takası) anlaşmasından çekilmemi söyledi. Tüm gücünle (Gazze'ye) gir ve bitir dedi." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İsrail basınında dün çıkan haberde, Trump'ın, "Hamas'ı yenilgiye uğratması" yönünde Tel Aviv yönetimine baskı yaptığı, Netanyahu'nun da bu yüzden Gazze kentinin işgali konusunda ısrar ettiği öne sürülmüştü.

Hamas'ın kabul ettiğini duyurmuşlardı

Arabulucular Mısır ve Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili 18 Ağustos'ta sundukları teklifi Hamas'ın kabul ettiğini duyurmuştu.

Netanyahu yönetimi ise bu teklife ilişkin aradan yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen henüz cevabını arabuluculara iletmedi.