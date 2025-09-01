BIST 11.283
Nilperi Şahinkaya'dan duygu dolu veda! Annesini uğurlarken sanatçı dostları yalnız bırakmadı...

Nilperi Şahinkaya'dan duygu dolu veda! Annesini uğurlarken sanatçı dostları yalnız bırakmadı...

Uzun süredir kanser tedavisi gören Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, dün hayata veda etti. Bugün Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenazeye sanat camiasından da yoğun katılım oldu. Eski sevgilisi Emre Yusufi ile yakın dostu Kerem Bürsin, ünlü oyuncuyu bu zor gününde yalnız bırakmadı.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Uzun süredir kanser tedavisi gören Vural, dün yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.

Nilperi Şahinkaya'dan duygu dolu veda! Annesini uğurlarken sanatçı dostları yalnız bırakmadı... - Resim: 0

CENAZE TÖRENİ LEVENT'TE

Merhume Meltem Vural için bugün Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Vural'ın naaşı dualar eşliğinde toprağa verilecek.

UZUN SÜREN MÜCADELE

Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Ailesi ve sevenlerinin desteğiyle tedavisini sürdüren Vural, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Nilperi Şahinkaya'dan duygu dolu veda! Annesini uğurlarken sanatçı dostları yalnız bırakmadı... - Resim: 1

ÜNLÜ İSİMLER YANINDA OLDU

Cenazeye katılan ünlüler arasında Seda Bakan, Hande Erçel, Cem Yılmaz, Kerem Bürsin ve Emre Yusufi de vardı. Ünlü isimler, Nilperi Şahinkaya'ya destek olarak yanında bulundular.

