BIST 11.283
DOLAR 41,12
EURO 48,23
ALTIN 4.587,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gişeler kaldırılıyor! Sürücüler dikkat yol kapatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gişeler kaldırılıyor! Sürücüler dikkat yol kapatıldı

Avrupa Otoyolu Edirne Ücret Toplama İstasyonu'nda gişeler kaldırılıyor. Sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor

Abone ol

 Avrupa Otoyolu'nun Edirne Ücret Toplama İstasyonu'ndaki gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları yapılıyor.

Ücret toplama gişelerinin büyük kısmının yıkımı neredeyse tamamlandı.

Bu nedenle Edirne gişelerinden otoyola girişler trafiğe kapatılarak sürücüler, D-100 güzergahından alternatif yolları kullanabiliyor.

Otoyoldan çıkışlar ise servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Sürücüler, Edirne Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince alternatif yollara yönlendiriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Nilperi Şahinkaya'dan duygu dolu veda! Annesini uğurlarken sanatçı dostları yalnız bırakmadı...
Nilperi Şahinkaya'dan duygu dolu veda! Annesini uğurlarken sanatçı dostları yalnız bırakmadı...
Korkunç iddia! Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bunu söyledi mi?
Korkunç iddia! Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bunu söyledi mi?
İsmail Küçükkaya Halk TV ile yollarını ayırdı
İsmail Küçükkaya Halk TV ile yollarını ayırdı
MEB duyurdu! Öğretmenlerin hesabına yatırılacak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği ne kadar oldu?
MEB duyurdu! Öğretmenlerin hesabına yatırılacak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği ne kadar oldu?
Aylık kazancım 30 bin TL demişti: Burak Özçivit'in 14 milyon TL'lik aracını satın aldı
Aylık kazancım 30 bin TL demişti: Burak Özçivit'in 14 milyon TL'lik aracını satın aldı
MHP'den Asu Kaya ile Bahçeli'nin sohbetinden rahatsız olan CHP'lilere tepki
MHP'den Asu Kaya ile Bahçeli'nin sohbetinden rahatsız olan CHP'lilere tepki
Sabiha Gökçen Havalimanı günlük uçuş sayısında rekor tazeledi
Sabiha Gökçen Havalimanı günlük uçuş sayısında rekor tazeledi
ING'den gençlere Turuncu Genç Hesap
ING'den gençlere Turuncu Genç Hesap
Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı arttı
Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı arttı
Trafik sigortasında yeni primler belli oldu araç sahipleri dikkat!
Trafik sigortasında yeni primler belli oldu araç sahipleri dikkat!
Motosiklet sahiplerini ilgilendiren kritik karar! Valilik duyurdu: Kesinlikle müsaade edilmeyecek
Motosiklet sahiplerini ilgilendiren kritik karar! Valilik duyurdu: Kesinlikle müsaade edilmeyecek
Aliyev ile Paşinyan Çin'de bir araya geldi
Aliyev ile Paşinyan Çin'de bir araya geldi