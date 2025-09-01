Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz yönetimi yerin dibine soktu

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz, yönetimi fena eleştirdi. Yaptığı konuşmalarda, yönetim için söylediği sert sözler gündem oldu: ''Söz verdiler, başka konuşuyorlar!''

Son zamanların en çok konuşulan futbolcularından biri olan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, başarılarıyla kendinden sürekli söz ettiriyor. Sadece Galatasaray taraftarının gözdesi olmakla kalmayıp, milli takımda gösterdiği performanslarla da oldukça ön plana çıkıyor. Bunların yanı sıra Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milli oyuncu Yılmaz'ın, transfer talebinde geri adım atmadığı konuşuluyor.

Başarılı ve genç futbolcunun ayrılık isteği son zamanlarda vücut diline de yansırken, takım arkadaşlarıyla iletişiminin zayıflamaya başladığı söylentileri ortaya çıktı.

''Şimdi başka konuşuyorlar''

Ünlü futbolcu Barış Alper, yakın çevresine yaptığı konuşmalarda, "İyileştirmeyi geçen sezon başında yaptılar, ayrılık için söz verdiler. Şimdi başka konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.

''Galatasaray 45 milyon euro teklif bekliyor''

Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki futbolcu için 45 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde bu teklifi değerlendirmeyi planlıyor; ancak Suudi Arabistan ekibi NEOM henüz bu miktara çıkmadı. Sezona konsantre ve formda başlayan Barış Alper, Süper Lig'de 2 maçta 3 gol ve 2 asistle dikkat çekmişti.