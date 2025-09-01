BIST 11.301
Abdullah Öcalan'dan 'süreç' açıklaması: Ortadoğu'nun kaderi değişecek

Rudaw Araştırma Merkezi'nin düzenlediği çalıştaya mesaj gönderen terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, "Türkiye’deki bu süreç başarıya ulaşırsa bütün Ortadoğu’nun kaderi değişecek; savaşların ve yıkımların yerini, barışa dayalı demokratik bir yaşamın alacağı yeni bir dönem başlayacaktır" dedi.

Rudaw Araştırma Merkezi, Irak'ın Erbil kentinde “Türkiye’nin Zorlu Barışı” başlıklı çalıştay düzenledi.

Çalıştayda DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını okudu.

Öcalan, mesajında, "Değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rûdaw Araştırma Merkezi’ni bu konferansı düzenlediği ve özellikle başlığını ‘Türkiye’nin Zor Yakalanan Barışı’ olarak belirlediği için tebrik ediyorum" dedi.

"Bu başlık, gerçekliği doğru bir şekilde yansıtıyor" diyen Öcalan, "Türkiye’de barışın zor yakalanan bir ihtimal ve durum olduğunu, geçtiğimiz 40 yılda acı tecrübelerle defalarca gördük. Bu sefer de barış imkanını zor yakaladık. Ama sonuca vardırma konusunda tüm gücümüzle ve hassasiyetle çaba harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"
Öcalan, şöyle devam etti:

"Türkiye’deki bu süreç başarıya ulaşırsa bütün Ortadoğu’nun kaderi değişecek; savaşların ve yıkımların yerini, barışa dayalı demokratik bir yaşamın alacağı yeni bir dönem başlayacaktır."

"Benim tercihim Kürtlerin kendilerine demokratik toplum merkezli ilişki imkanı veren devletlerle bütünleşme ve dayanışma içinde olmaları yönündedir" diyen Öcalan, "Bunu ‘demokratik toplum temelli entegrasyon’ olarak tanımlıyorum. Şu an yürüttüğümüz süreci bu esasa dayandırıyorum ve bunun başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Öcalan, şunları söyledi:

"Bana göre Kürtler arasındaki ilişkiler de demokratik temelli birlik biçiminde olmalıdır. Bütün Kürtleri demokratik zeminde buluşmaya ve birlik olmaya çağırıyorum. Konferansınızın başarılı geçmesini diliyor, en içten selam ve saygılarımı iletiyorum."

