BIST 11.301
DOLAR 41,11
EURO 48,21
ALTIN 4.586,88
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla Fethiye açıklarında sürüklendiler! Teknedeki 2 kişi sonunda kurtarıldı

Muğla Fethiye açıklarında sürüklendiler! Teknedeki 2 kişi sonunda kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 10 metre uzunluğundaki teknenin Kızılada mevkisi önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Abone ol

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 10 metre uzunluğundaki teknenin Kızılada mevkisi önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, 2 kişiyi kurtardı, tekneyi TAHLİSİYE-5 botuna yedekleyerek Ece Saray Marina'ya yanaştırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni doğan bebeği çöpe atan annesiymiş! Detaylar çok korkunç, ifadesine bakın
Yeni doğan bebeği çöpe atan annesiymiş! Detaylar çok korkunç, ifadesine bakın
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz yönetimi yerin dibine soktu
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz yönetimi yerin dibine soktu
İstanbul'da ağustos ayı enflasyon tahminleri belli oldu
İstanbul'da ağustos ayı enflasyon tahminleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için dünyaya seslendi: Vahşeti durduramamanın hiçbir izahı yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için dünyaya seslendi: Vahşeti durduramamanın hiçbir izahı yok
AB Komisyonu Ursula von der Leyen'in uçağına Rusya'dan şok müdahale
AB Komisyonu Ursula von der Leyen'in uçağına Rusya'dan şok müdahale
Gişeler kaldırılıyor! Sürücüler dikkat yol kapatıldı
Gişeler kaldırılıyor! Sürücüler dikkat yol kapatıldı
Nilperi Şahinkaya'dan duygu dolu veda! Annesini uğurlarken sanatçı dostları yalnız bırakmadı...
Nilperi Şahinkaya'dan duygu dolu veda! Annesini uğurlarken sanatçı dostları yalnız bırakmadı...
Korkunç iddia! Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bunu söyledi mi?
Korkunç iddia! Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bunu söyledi mi?
İsmail Küçükkaya Halk TV ile yollarını ayırdı
İsmail Küçükkaya Halk TV ile yollarını ayırdı
MEB duyurdu! Öğretmenlerin hesabına yatırılacak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği ne kadar oldu?
MEB duyurdu! Öğretmenlerin hesabına yatırılacak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği ne kadar oldu?
Aylık kazancım 30 bin TL demişti: Burak Özçivit'in 14 milyon TL'lik aracını satın aldı
Aylık kazancım 30 bin TL demişti: Burak Özçivit'in 14 milyon TL'lik aracını satın aldı
MHP'den Asu Kaya ile Bahçeli'nin sohbetinden rahatsız olan CHP'lilere tepki
MHP'den Asu Kaya ile Bahçeli'nin sohbetinden rahatsız olan CHP'lilere tepki