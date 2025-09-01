Kayseri'de korkunç olay! Apartman görevlisi tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan apartman görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'taki aynı apartmanda ikamet eden B.U. (52) ile apartman görevlisi B.A. (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

OLAY KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda B.U, bıçakla B.A'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Ağır yaralanan B.A, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlıyı yakaladı.