Akın Gürlek'ten İBB soruşturması açıklaması: 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, 19 Mart'ta başlatılan, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu olduğu İBB soruşturmasıyla ilgili "100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası" nitelendirmesini yaptı. Gürlek, "Bizde sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim.Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz" dedi.

İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek yeni adli yıl vesilesiyle adliye muhabirleriyle bir araya geldi. Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre; sorular çoğunlukla İBB dosyası üzerinden şekillendi.

Başsavcı Gürlek İBB soruşturmaları hakkında şöyle konuştu:

“100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. İBB yolsuzluk dosyasında iddianame yazılmaya başladı. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı. Bizde sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz.”

"Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var"

Gürlek, İBB davasının canlı yayınlanması polemiğine ilişkin olarak “Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var" dedi. 

Etkin pişmanlıkta bulunanlara baskı yapılıyor iddiası hakkında Gürlek, “Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Kendileri etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor. Avukatlar her gün adliyeye geliyor, etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor müvekkilim diye. Hatta itirafçı olmak isteyenlere kendileri baskı yapıyor, konuşmayacaksın diye. Öyle yapan avukatlar vardı. Onları tutukladık. Örneğin Ertan Yıldız itirafçı olduğunda ailesine tehditler gitti, ailesine koruma vermek zorunda kaldık. 37 avukat gitti görüştü" ifadesini kullandı.

Gürlek, İBB operasyonunun önceden sızdırıldığı iddiası için, “Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki, bir günde 8 malını devretti, mallarını kaçırmaya çalıştı. Harekete geçtik, mal varlıklarına tedbir koyduk. Oradan da anladılar" dedi.

Gürlek, İBB dosyasındaki Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını aktardı. 

Gürlek, "İBB Kent Uzlaşısı dosyası, barış süreci dosyayı etkiler mi?" sorusuna ise cevaben, “İddianame yazım aşamasında, o süreç başka tabii ki biz de artık çözüme ulaşsın isteriz ancak hukuken yapılacaklar belli. Kanun neyse o aslında” dedi.

