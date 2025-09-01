BIST 11.301
DOLAR 41,11
EURO 48,21
ALTIN 4.586,88
HABER /  SPOR

Fener'e piyango vurdu! Yıldız futbolcuya rekor teklif

Fener'e piyango vurdu! Yıldız futbolcuya rekor teklif

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e görülmemiş teklif! Taraftarın gözleri Ali Koç'un üzerinde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibi ise teklifi değerlendirip kısa süre içinde karar verecekler. Bakın Yüksek'e gelen teklif ne...

Abone ol

Yeni sezonda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için görülmemiş bir teklif aldı. Haberi duyan taraftar miktarın ne kadar olduğunu merak ediyor.

Fener'e piyango vurdu! Yıldız futbolcuya rekor teklif - Resim: 0

20 milyon euro teklif geldi!

Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için 20 milyon euronun üzerinde bir teklif geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibi teklifi değerlendirmeye aldı, kısa sürede olumlu veya olumsuz karar verilecek. İsmail Yüksek için gelen teklif, direkt olarak kulübe geldi. İsmail'e ve menajerine bilgi henüz verilmediği söyleniyor.

Fener'e piyango vurdu! Yıldız futbolcuya rekor teklif - Resim: 1

Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki başarılı futbolcu İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Fener'e piyango vurdu! Yıldız futbolcuya rekor teklif - Resim: 2

ÖNCEKİ HABERLER
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı
MİT'ten, siber dolandırıcılık şebekesine operasyon
MİT'ten, siber dolandırıcılık şebekesine operasyon
AK Partili Kürşad Zorlu'dan 'Terörsüz Türkiye' süreci açıklaması
AK Partili Kürşad Zorlu'dan 'Terörsüz Türkiye' süreci açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan "konuşmayın" talimatı
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan "konuşmayın" talimatı
Abdullah Öcalan'dan 'süreç' açıklaması: Ortadoğu'nun kaderi değişecek
Abdullah Öcalan'dan 'süreç' açıklaması: Ortadoğu'nun kaderi değişecek
Kayseri'de korkunç olay! Apartman görevlisi tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı
Kayseri'de korkunç olay! Apartman görevlisi tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı
New York Times: İsrail'in Gazze'deki yayın yasağı savunulamaz
New York Times: İsrail'in Gazze'deki yayın yasağı savunulamaz
Muğla Fethiye açıklarında sürüklendiler! Teknedeki 2 kişi sonunda kurtarıldı
Muğla Fethiye açıklarında sürüklendiler! Teknedeki 2 kişi sonunda kurtarıldı
Yeni doğan bebeği çöpe atan annesiymiş! Detaylar çok korkunç, ifadesine bakın
Yeni doğan bebeği çöpe atan annesiymiş! Detaylar çok korkunç, ifadesine bakın
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz yönetimi yerin dibine soktu
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz yönetimi yerin dibine soktu
İstanbul'da ağustos ayı enflasyon tahminleri belli oldu
İstanbul'da ağustos ayı enflasyon tahminleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için dünyaya seslendi: Vahşeti durduramamanın hiçbir izahı yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için dünyaya seslendi: Vahşeti durduramamanın hiçbir izahı yok