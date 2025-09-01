Fener'e piyango vurdu! Yıldız futbolcuya rekor teklif

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e görülmemiş teklif! Taraftarın gözleri Ali Koç'un üzerinde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibi ise teklifi değerlendirip kısa süre içinde karar verecekler. Bakın Yüksek'e gelen teklif ne...

Yeni sezonda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için görülmemiş bir teklif aldı. Haberi duyan taraftar miktarın ne kadar olduğunu merak ediyor.

20 milyon euro teklif geldi!

Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için 20 milyon euronun üzerinde bir teklif geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibi teklifi değerlendirmeye aldı, kısa sürede olumlu veya olumsuz karar verilecek. İsmail Yüksek için gelen teklif, direkt olarak kulübe geldi. İsmail'e ve menajerine bilgi henüz verilmediği söyleniyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki başarılı futbolcu İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.